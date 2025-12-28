Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 28 DIC 2025 | 28º
X
Policiales

Multaron a un conductor por circular con una camioneta en la peatonal Tucumán

El hecho ocurrió entre calles Libertad y Pellegrini, en pleno Centro de Santiago del Estero. El conductor, de apellido Vera, conducía una Fiat Toro. Intervino personal policial y Fiscalía.

Hoy 15:00
Circulación ilegal en el Centro

Un conductor fue multado tras ingresar con una camioneta a la peatonal Tucumán, en la intersección con calle Libertad, en pleno centro de la ciudad Capital, en una maniobra no permitida para ese sector.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El hecho fue advertido por personal policial que cumplía tareas de consigna en la zona, quienes observaron el ingreso del vehículo a la peatonal y procedieron a su identificación.

El rodado involucrado fue una camioneta Fiat Toro, conducida por un hombre de 56 años, identificado como Silvio David Vera. Según informaron fuentes policiales, el conductor habría realizado una maniobra de marcha atrás desde calle Libertad.

Te recomendamos: Imputaron a la conductora que transitó por la peatonal Tucumán en automóvil

De acuerdo con las actuaciones, el ingreso se habría producido con el objetivo de efectuar una mudanza vinculada a un local comercial de la zona.

Ante la situación, se solicitó la intervención del personal de Seguridad Vial, que labró la infracción correspondiente por la circulación indebida en un área peatonal.

Tras las actuaciones de rigor, el vehículo se retiró del lugar sin que se registraran incidentes ni personas lesionadas. El procedimiento fue puesto en conocimiento de la fiscal de turno, Dra. Silvia Jaime Luna, quien tomó intervención en el caso.

TEMAS Barrio Centro Seguridad vial Ministerio Público Fiscal Policía de Santiago del Estero

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. VIDEO | Violencia extrema a la salida de un boliche: armas blancas, disturbios y un policía herido
  2. 2. El tiempo para este domingo 28 de diciembre en Santiago del Estero: jornada inestable y bajo alerta amarilla
  3. 3. El Comité de Emergencias Municipal trabaja para normalizar la situación tras la intensa lluvia
  4. 4. La bomba del mercado de pases: el Changuito Zeballos jugará en Central Córdoba
  5. 5. “Presunta estafa en 40 mil dólares”: denunciaron a Ramiro Petros por la venta de un Audi
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramacom@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT