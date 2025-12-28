Multaron a un conductor por circular con una camioneta en la peatonal Tucumán

El hecho ocurrió entre calles Libertad y Pellegrini, en pleno Centro de Santiago del Estero. El conductor, de apellido Vera, conducía una Fiat Toro. Intervino personal policial y Fiscalía.

Hoy 15:00

Un conductor fue multado tras ingresar con una camioneta a la peatonal Tucumán, en la intersección con calle Libertad, en pleno centro de la ciudad Capital, en una maniobra no permitida para ese sector.

El hecho fue advertido por personal policial que cumplía tareas de consigna en la zona, quienes observaron el ingreso del vehículo a la peatonal y procedieron a su identificación.

El rodado involucrado fue una camioneta Fiat Toro, conducida por un hombre de 56 años, identificado como Silvio David Vera. Según informaron fuentes policiales, el conductor habría realizado una maniobra de marcha atrás desde calle Libertad.

De acuerdo con las actuaciones, el ingreso se habría producido con el objetivo de efectuar una mudanza vinculada a un local comercial de la zona.

Ante la situación, se solicitó la intervención del personal de Seguridad Vial, que labró la infracción correspondiente por la circulación indebida en un área peatonal.