Con gol Lautaro, el Inter le ganó al Atalanta y recuperó la punta de la Serie A

En Bérgamo, en el marco de la fecha 18, el Neroazzurri se impuso por 1 a 0.

Hoy 19:49

El Inter aterrizaba en Bérgamo sabiendo que debía sumar de a tres para ser el puntero de una Serie A que arde y que es, sin lugar a dudas, el certamen más entretenido de la temporada en el espectro de las cinco grandes ligas. El Neroazzurri se impuso por 1 a 0.

El Inter es líder y Lautaro el goleador de la Serie A

Luego de los triunfos del Milan frente a Hellas Verona y de Napoli contra Cremonese, el Neroazzurri no tenía más remedio que quedarse con los tres puntos para cerrar la fecha 18 como líder absoluto. Ojo, el rival no era de menospreciar ni mucho menos. El Atalanta, un equipo que se ha fortalecido en el Viejo Continente durante los últimos años, pero que no atraviesa su mejor temporada.

Con Lautaro Martínez desde el inicio, el equipo comandado por Christian Chivu siempre pareció tener el juego bajo control. Sin superar en demasía al local, el Inter era un poco más que el Atalanta. El Toro estuvo activo desde el arranque, tuvo una chance para poner el 1-0, pero Kolasinac le bloqueó el disparo. Minutos después, el ex Racing habilitó a Thuram, que ponía en ventaja al visitante, pero el VAR terminó cobrando offside previo del punta argentino.

Ya en la segunda parte, cuando el reloj comenzaba a convertirse en un enemigo del Inter, un error del Atalanta en el fondo le solucionó los problemas a Lautaro y compañía. Esposito, que había entrado por Thuram, capturó un fallo en salida y se la cedió al Toro, que definió de zurda para darle la ventaja al Neroazzurri. El killer argentino terminó abandonando el campo de juego en lugar de Diouf a los 39 minutos del complemento.

Arde el fútbol italiano

No fue un gol más para Lautaro, ya que con su festejo en Bérgamo volvió a ser el líder de la tabla de goleadores de la Serie A. El punta registra nueve goles y aventaja por uno a Christian Pulisic, atacante estadounidense del Milan que había anotado un tanto en el triunfo 3-0 de su equipo frente al Hellas Verona por la mañana.

El Inter cuidó lo que le correspondía y así volvió a prenderse en lo más alto de la liga de Italia con 36 puntos. Ello es por ahora y solo por ahora, ya que el certamen tiene a cinco equipos comprimidos en apenas seis unidades. El detalle es que la Roma, que se ubica en el quinto lugar con 30 unidades, debe jugar mañana frente al Genoa. De ganar, superará a la Juventus (32) y terminará el año en el cuarto lugar. Milan es el único escolta con 35, mientras que el Napoli completa el podio con 34 porotos.