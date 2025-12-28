Evangelina Anderson y Ian Lucas, protagonistas de un llamativo intercambio en redes

El diálogo entre la modelo y el músico no pasó desapercibido y generó versiones de romance.

Hoy 17:11

En los últimos días, Ian Lucas y Evangelina Anderson sorprendieron en las redes cuando se dejaron de seguir en Instagram. Sin embargo, parece que recompusieron el vínculo y la modelo volvió con una explosiva declaración en un posteo del cantante.

“Y si no es contigo, no quiero a más nadie”, escribió Ian en un posteo que compartió en su perfil con una jugada sesión de fotos.

Fue al ver esa publicación, que la participante de MasterChef Celebritiy (Telefe) no dejó pasar la oportunidad y le escribió un pícaro comentario.

“Mirá mi shippeo...”, comentó Evangelina junto al emoji de un fuego, dejando la puerta abierta a un posible romance.

Por su puesto, el comentario no pasó desapercibido entre los seguidores, y tampoco para Ian, que decidió responderle. “Hola hermosa”, le contestó.

“Que lindo serían que estén juntos“, ”Esos cuerpos ya se conocen”, “Eva confirmalo de una vez”, “Marcando territorio Eva”, “¿Cuándo van a blanquear?“, fueron las reacciones de algunos de los usuarios.