España bajo alerta por inundaciones tras un fuerte temporal

Andalucía figura entre las regiones más afectadas por las lluvias.

Hoy 17:19

Un fuerte temporal causó un muerto y dos desaparecidos en el este de España, en medio de graves inundaciones en provincias como Murcia y Málaga. La alerta se extendió a Granada, Almería y la Comunidad Valenciana.

“Máxima precaución ante las fuertes lluvias y el temporal que azota distintos puntos del país”, dijo en X el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez.

La víctima mortal y las desapariciones tuvieron lugar en la comunidad autónoma de Andalucía.

La Guardia Civil halló este domingo el cuerpo sin vida de uno de los dos hombres desaparecidos después de que un río arrastrara la furgoneta en la que viajaban en Alhaurín el Grande (Málaga) debido a las intensas lluvias. Su vehículo había sido localizado por la mañana volcado y con importantes daños en el cauce del río Fahala.

Por su parte, en Granada se busca a un joven que fue arrastrado por la corriente del arroyo de la Cañada cuando intentaba cruzar el cauce desbordado con su motocicleta junto a un amigo que logró ponerse a salvo.

El temporal avanza hacia el este. Algunas zonas de Murcia estuvieron toda la mañana en alerta rojo por lluvia, la alerta de máximo nivel. Además, Almería y la Comunidad Valenciana están en naranja, la segunda de mayor intensidad.

Una tromba de agua sacudió la provincia de Murcia desde la madrugada, con acumulados que en algunas localidades podrían alcanzar los 65 litros en una hora. La propia Murcia capital registró inundaciones en algunas calles y desbordamiento de ramblas.

En Alicante se desbordaron varios barrancos y en Valencia la lluvia acumulada en una hora llegaría a 40 litros por metro cuadrado, pero se esperan 150 litros en menos de 12 horas en algunos puntos.

Málaga estuvo hasta la madrugada en alerta rojo. El río Guadalhorce alcanzó niveles de cauce históricos, que posteriormente comenzaron a descender. En algunos municipios se registraron desalojos y rescates.

El temporal se fue trasladando a primera hora desde allí al litoral de Granada y Almería.

En alerta amarillo por lluvia, pero con riesgo más moderado, están además Albacete, Alicante, Teruel y Castellón, y las zonas de montaña de Girona por riesgo de aludes.

Por su parte, Cataluña mantiene activadas las alertas por elevado riesgo de aludes en el Pirineo y Prepirineo y por la posibilidad de que se produzcan inundaciones por el intenso caudal de los ríos, que bajan por encima de sus valores habituales tras el temporal de los últimos días.

Se espera que el temporal empiece a abandonar el país el lunes.