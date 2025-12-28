El Gobierno acelera gestiones por la reforma laboral y la Ley de Glaciares

El respaldo al Presupuesto fortaleció a los operadores legislativos del oficialismo.

Hoy 17:28

Las sanciones del Presupuesto 2026 y los cambios a la Ley Penal Tributaria marcaron este viernes la construcción de una mayoría que superó los 45 votos a favor en ambas sanciones. Con este escenario, el oficialismo aguarda el segundo llamado a sesiones extraordinarias, que ocurrirá a partir de febrero. En ese momento, los desafíos más grandes serán la Reforma Laboral y los cambios a la Ley de Glaciares.

“Vamos a seguir trabajando con la ley Laboral, recibiendo propuestas, comentarios y, de ser necesario, modificando el proyecto”, dijo un importante referente del bloque libertario.

La sesión del viernes también dejó en claro que el triángulo que presentó el oficialismo para construir mayorías eclipsó —como plantearon en el Senado— a figuras como el asesor presidencial Santiago Caputo o a la propia titular de la Cámara alta, Victoria Villarruel.

La senadora Patricia Bullrich, el ministro del Interior, Diego Santilli y el presidente de Diputados, Martin Menem, fueron quienes trabajaron los proyectos desde hace semanas. A ellos se le sumó la colaboración del secretarios de Hacienda, Carlos Guberman, y de la Presidencia, Eduardo Lule Menem.

Ese trio, que se mostró victorioso en el salón de las Provincias tras los logros obtenidos, planifica los nuevos debates de los proyectos que ya cuentan con los dictámenes de mayoría firmados. La fecha de las discusiones quedó fijada para el 11 de febrero venidero.

“Felices por el logro de un Presupuesto histórico. Y muy contentos con los Senadores que votaron a favor de Argentina y con el equipo que trabajó para lograr el objetivo”, escribió Patricia Bullrich en su cuenta de X para celebrar el triunfo legislativo.

Es que la senadora alcanzó sus objetivos y pudo ayudar a Javier Milei a cumplir con sus primeros desafíos: primero condicionó al peronismo con la discusión por capítulos del proyecto de Presupuesto 2026 y, más tarde, las sanciones aprobando la Ley de leyes y la de Inocencia Fiscal.

Históricamente, las discusiones políticas y legislativas en el Senado se realizaron en el salón Gris de la presidencia del Cuerpo. Pero ya no. El nuevo centro de acuerdos, seguimiento y construcción de mayorías es la oficina de la senadora Patricia Bullrich en el primer piso del palacio. Se trata de la misma que le perteneció hasta el pasado 9 de diciembre al exsenador Martín Lousteau. Está ubicada al final de un largo pasillo, tras los baños públicos y casi frente al comedor del Senado, un sector más utilizado por el personal del cuerpo que por parte de los legisladores. Fue allí fue donde el ministro Santilli, el secretario Guberman y el diputado Martin Menem se instalaron y coordinaron la construcción de mayorías.

En esa oficina, también estuvo el secretario parlamentario del bloque oficialista, Cristian Larsen, quien punteó el listado de los senadores y marcó los votos a favor y en contra. Ante las dudas de alguna posición en particular, los roles están bien definidos: las inquietudes de los gobernadores se canalizaron con Santilli y él trasladó los pedidos más específicos a Guberman del ministerio de Economía. Mientras, Menem llevó las posturas de los legisladores y se complementó con la dueña de las instalaciones, Patricia Bullrich.

La vicepresidenta desempeñó la tarea que imaginó tras las elecciones del pasado 26 de octubre y de la asunción de los nuevos senadores. Su lugar fue el de abrir y cerrar la sesión, controlar la formación del quórum, dar la palabra y dejar para el seguimiento de los debates al presidente provisional del Senado, Bartolomé Abdala. Cumplió su rol institucional.

Toda actividad política ya no pasará por su despacho o por sus salones. La nueva dama fuerte del palacio legislativo es la senadora Patricia Bullrich. Y ya está trabajando para su próxima parada, la Modernización Laboral.