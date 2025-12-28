Ni la humedad ni el clima pesado frenaron a los santiagueños en el último domingo del año

Tras una mañana con lluvias, familias y amigos colmaron el Parque Aguirre para despedir el año entre mates, asado y buenos deseos.

Hoy 20:51

Ni la humedad ni el clima pesado lograron detener a los santiagueños que, durante la tarde de este domingo, salieron en gran número a disfrutar del último fin de semana del año en el tradicional Parque Aguirre.

Último Domingo del 2025

Luego de una mañana marcada por lluvias, el ambiente se presentó cargado, pero eso no fue impedimento para compartir una jornada al aire libre.

Desde temprano, familias y grupos de amigos se instalaron con reposeras, mantas, equipos de mate y parrillas, dando vida al principal espacio verde de la ciudad.

Las risas, las charlas y el aroma a asado acompañaron una tarde en la que predominó el espíritu de encuentro y despedida.

En diálogo con Diario Panorama, los presentes manifestaron sus deseos para el año que comienza, destacando pedidos de salud, amor, trabajo y prosperidad.

Muchos coincidieron en la importancia de estos espacios de reunión y expresaron el anhelo de que el próximo año los vuelva a encontrar juntos, compartiendo momentos simples pero significativos.

De esta manera, y en un clima de alegría y esperanza, los santiagueños cerraron un año más, despidiendo el último domingo del calendario con optimismo y expectativas renovadas.