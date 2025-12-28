Terrible choque entre motos dejó tres heridos en el barrio Vinalar

El accidente ocurrió en la tarde del domingo en la intersección de Pioneros y Ángel Santilli. Intervino personal de salud y policial.

Hoy 21:25

Un violento siniestro vial entre dos motocicletas se registró en la tarde del domingo 28 de diciembre, alrededor de las 16.20, en la intersección de las calles Pioneros y Ángel Santilli, en el barrio Vinalar, dejando como saldo tres personas heridas.

De acuerdo con la información brindada por fuentes policiales, por causas que aún se tratan de establecer colisionaron una motocicleta Gilera Smash 110 cc, de color negro y rojo, sin dominio colocado, y una Zanella 110 cc, de color negro.

En el primer rodado se desplazaban Gabriel Agustín Soria, de 20 años, domiciliado en el barrio Siglo XXI, quien conducía el vehículo acompañado por su madre, Sandra Mabel Yancobich, de 42 años. Ambos circulaban por calle Ángel Santilli en sentido sur–norte.

La segunda motocicleta era conducida por Carlos Argentino Arias, de 56 años, con domicilio en el barrio Vinalar, quien transitaba por calle Pioneros en dirección este–oeste.

Como consecuencia del fuerte impacto, los tres ocupantes sufrieron lesiones, por lo que se solicitó de inmediato la presencia de personal de salud, que procedió a asistirlos en el lugar.

Finalmente, ambos rodados fueron retirados de la calzada y trasladados a la sede policial correspondiente. En el hecho interviene la fiscal de turno, Dra. Fernanda Vittar, quien dispuso las actuaciones de rigor para determinar las responsabilidades del caso.