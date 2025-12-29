La Capital chaqueña atraviesa un escenario climático crítico por las fuertes lluvias

Resistencia se mantiene en alerta por tormentas severas y excepcionales. La capital chaqueña superó los 300 milímetros acumulados en la última semana.

La ciudad de Resistencia atraviesa un escenario climático crítico y se mantiene bajo alerta meteorológica amarilla emitida por el Servicio Meteorológico Nacional, ante la alta probabilidad de tormentas de variada intensidad, algunas de ellas localmente fuertes o severas, que podrían agravar aún más la situación hídrica de la capital chaqueña.

Según el informe oficial, las tormentas previstas para la jornada estarán acompañadas por abundante caída de agua en cortos períodos de tiempo, frecuente actividad eléctrica, ocasional caída de granizo y ráfagas de viento que podrían alcanzar o incluso superar los 70 kilómetros por hora.

Los especialistas advierten que los valores de precipitación acumulada oscilarán entre los 30 y 70 milímetros, aunque no se descarta que estos registros sean ampliamente superados en forma puntual, incrementando el riesgo de anegamientos repentinos.

El panorama genera especial preocupación debido a que Resistencia ya viene soportando lluvias persistentes e intensas en los últimos días. De acuerdo a registros oficiales, la capital chaqueña superó los 300 milímetros acumulados, una cifra extraordinaria que provocó calles anegadas, desbordes de zanjas y serias dificultades para circular, especialmente en barrios del sur y sudoeste de la ciudad, donde el agua tardó varias horas en escurrir.

De acuerdo a lo informado por Diario Norte, la emergencia hídrica no se limita únicamente a Resistencia. Otras localidades del área metropolitana y del interior provincial también se vieron duramente afectadas.

Refuerzan trabajos y activan el Plan de Contingencia

Ante este escenario adverso, el gobierno provincial mantiene activo el Plan de Contingencia y reforzó las tareas de limpieza de canales, desobstrucción de desagües y apertura de nuevos zanjeos con el objetivo de acelerar el escurrimiento del agua en los sectores más vulnerables.

Desde el Ejecutivo, confirmaron que los organismos provinciales y municipales permanecerán en estado de alerta y operativos las 24 horas, monitoreando la evolución del fenómeno climático y brindando asistencia inmediata ante cualquier emergencia mientras persistan las condiciones de inestabilidad.

Canales de contacto y recomendaciones

Ante emergencias o situaciones de riesgo, el Municipio de Resistencia recordó que se encuentra habilitado el contacto vía Whatsapp con Defensa Civil municipal a los números 362-5299957 y 362-5162913, en el que se centralizan los reclamos y se coordinan las respuestas con las áreas correspondientes.

-Asimismo, se insistió en una serie de recomendaciones clave para reducir el impacto de las lluvias:

-No arrojar basura ni residuos en la vía pública.

-Evitar dejar bolsas de residuos sueltas en la calle.

-No sacar restos de poda, ramas ni residuos voluminosos.

-Mantener limpias zanjas, bocas de tormenta, rejillas y sumideros.

-Circular con extrema precaución en zonas con acumulación de agua.