Video impactante: un rayo cayó a metros de un grupo de jóvenes y generó pánico en Pampa de los Guanacos

El hecho ocurrió durante la madrugada del domingo, en medio de una fuerte tormenta eléctrica. Afortunadamente, no se registraron personas heridas.

Hoy 08:13

Un impactante episodio se vivió durante la madrugada del domingo en Pampa de los Guanacos, cuando un rayo cayó a escasos metros de un grupo de jóvenes que se encontraba al costado de un camino de la ciudad, generando un gran susto entre los presentes.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El fenómeno ocurrió de manera repentina, en el marco de una intensa tormenta eléctrica que afectaba a la zona. La cercanía y la potencia del impacto provocaron momentos de tensión y pánico, aunque, por fortuna, ninguno de los jóvenes sufrió lesiones.

La secuencia quedó registrada en un video captado por los propios protagonistas del hecho, material que rápidamente comenzó a circular a través de redes sociales, despertando preocupación entre los vecinos.

Ante este tipo de situaciones, se recuerda la importancia de respetar las advertencias emitidas por el Servicio Meteorológico Nacional y adoptar las medidas de prevención correspondientes durante tormentas eléctricas, como evitar permanecer al aire libre, alejarse de caminos rurales y resguardarse en lugares seguros.