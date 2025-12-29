El primer desafío económico del Gobierno en 2026: afrontar pagos de deuda por más de US$4.000 millones

El Gobierno deberá afrontar el próximo 9 de enero vencimientos de deuda externa por US$4.225 millones. Para cumplir con el compromiso, aún resta conseguir alrededor de US$2.400 millones.

El primer desafió del 2026 para el ministro de Economía, Luis Caputo, será afrontar los 4.225 millones de dólares que tiene en concepto de vencimientos de deuda externa dentro de dos semanas, el 9 de enero, cifra para la cual faltan conseguir USD 2.400 millones.

El Tesoro cuenta con un caudal de US$1.800 millones destinados a ese pago. La emisión del BONAR 2029N, sumado a la compra de reservas y la utilización parcial o total de los US$700 millones que ingresarán por las concesiones hidroeléctricas también son parte del monto que dispone, por ahora, el Gobierno Nacional.

Todavía falta saber cómo se financiará el monto restante, aunque se manifestó la posibilidad de negociar un REPO con bancos privados como a su vez colocaciones en el mercado de deuda local.

La opción de recurrir a los mercados internacionales fue descartada por el propio ministro, que expresó su deseo de irse desligando de la “dependencia” con Wall Street y aseguró que “es muy difícil” que un país “pueda crecer sostenidamente en el tiempo sin un mercado de capitales interno más desarrollado”.

“Trataremos que no la haya. El objetivo es ir eliminando la dependencia que el país tiene con Wall Street. ¿Lo vamos a poder lograr? Nosotros creemos que sí”, había aclarado ante una consulta en redes sociales.

“El REPO ya nos asegura que podemos. Pero estamos trabajando en otras alternativas de cara al futuro. Queremos que Wall Street sea una fuente de financiamiento marginal para Argentina (bonos soberanos al menos)”, añadió.

Milei confirmó que asumirá los vencimientos de deuda de enero

Por su parte, el presidente Javier Milei habló sobre el vencimiento de las deudas de cara al inicio del próximo año y afirmó: “Argentina va a pagar su deuda, no tengan dudas”.

Además, dijo que a la instrumentación de la financiación y de los pagos se encuentra abocado Caputo: “Eso lo va a resolver el ministro Caputo, quien entiende como nadie el valor de pagar”, apuntó.

Este viernes las reservas subieron en casi US$ 600 millones y cerraron la semana con un nuevo récord de acumulación durante la gestión Milei, de 43.610 millones de dólares. Milei dijo que “pasaron las elecciones legislativas nacionales, se desplomó el ‘riesgo kuka’ y se empezó a recuperar la demanda de dinero. Algún mérito debemos tener por cumplir las metas… Otra de las cosas imposible que fuimos revirtiendo: somos el gobierno que más reservas compró en la historia, 30 mil millones de dólares”.