Conocido delincuente fue sorprendido robando en el interior de una vivienda

El hecho se registró en la ciudad de Ojo de Agua. El malviviente logró escapar y la policía recuperó elementos que habían sido robados.

Hoy 09:47

Personal policial logró frustrar un hecho de robo ocurrido en el barrio Cerro de la Rosa, donde un individuo fue sorprendido mientras ingresaba a una vivienda deshabitada. Como resultado del procedimiento, se recuperaron diversos elementos sustraídos.

De acuerdo a lo informado por la policía, el operativo se inició cuando efectivos de la Comisaría 31 realizaban recorridos preventivos por la zona y fueron alertados por una vecina, quien advirtió ruidos y golpes provenientes de un domicilio sin moradores.

Al inspeccionar el lugar, los uniformados observaron a un sujeto conocido en el ámbito delictivo, quien al notar la presencia policial emprendió la fuga trepando un muro. En su huida, arrojó un ventilador de pie, el cual fue recuperado en el lugar, para luego escapar a pie hacia una zona montuosa.

Minutos después, el propietario de la vivienda informó el faltante de varios elementos del interior del inmueble que también habían sido sustraídos.

En continuidad de las tareas investigativas, el personal logró recuperar posteriormente un televisor LCD y una garrafa, los cuales quedaron a disposición de la Justicia.