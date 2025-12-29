“Fue un momento muy oscuro”: Romina Uhrig y su confesión después de Gran Hermano

La exparticipante se sinceró sobre las adicciones que enfrentó tras abandonar la casa y cómo logró salir adelante.

Romina Uhrig habló por primera vez sobre las adicciones que sufrió luego de salir de Gran Hermano. “Me metí en el mundo de la noche”, aseguró con angustia.

La exparticipante del reality dio una nota para Infama (América) en la que lloró al contar esta difícil situación que vivió y cómo logró superarla en este último tiempo.

“Comencé a salir. Creo que en los 35 años de vida no había hecho lo que hice en esos dos años. Me encontré con muchísima gente y ahí fui muy frágil”, dijo Romina sobre cómo empezó a tener salidas nocturnas luego de su paso por la casa más famosa del país.

“Empecé a tomar pastillas y lo que le dicen MD”, indicó para hacer referencia al éxtasis. Y reconoció: “La verdad nunca me animé a probar nada más, pero no quería salir si no tenía eso. Empezaba a buscar, a buscar y si no conseguía me ponía agresiva”.

En su relato, Romina apuntó contra vínculos del ambiente que la llevaron a esa situación. “Hubo una persona puntual del medio. En el momento decís ‘gracias’ porque te invitan cosas. Y todo era alegría, no quería que se terminara más la noche, ya pensaba en el finde siguiente”, aseguró.

Además, Uhrig se refirió a su rol como mamá de tres nenas: “Me cuido mucho, amo a mis hijas, sé la madre que soy, la amiga, la compañera... Entonces para mí eso fue fuerte y lamentablemente no lo pude manejar. Y es triste, porque siempre me creí fuerte y pasé por otras cosas feas, pero no lo pude manejar".

Mientras lloraba por recordar lo que vivió, Romina contó que actualmente pudo recuperarse gracias a la ayuda de su entorno. “Pude salir de toda esa porquería, porque entrás en una felicidad y luego entrás en un vacío. Tuve depresión y ataques de pánico”, explicó.

“Una amiga me recomendó a su psiquiatra, me vieron muy mal y me medicaron. Me acuerdo de que yo iba a Se picó y Gastón (Trezeguet) me preguntaba si estaba bien porque me veía muy tranquila”, detalló sobre el proceso que atravesó mientras hacía su programa de streaming.