Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 29 DIC 2025 | 27º
X
WhatsApp

Villa Atamisqui celebró la Fiesta de la Navidad en la plaza principal

El intendente de la ciudad de Villa Atamisqui, Ing. Víctor Rosales, encabezó la Fiesta de la Navidad, que se desarrolló en la Plaza Principal con una multitudinaria participación de familias atamisqueñas.

Hoy 10:04

La celebración incluyó un desfile navideño protagonizado por niños, quienes demostraron su creatividad con coloridos atuendos, recibiendo certificados y presentes. Además, más de mil pequeños compartieron un emotivo momento junto a Papá Noel, en un clima de alegría, música y emoción.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El evento fue organizado por la Municipalidad de Villa Atamisqui, con el acompañamiento de distintas áreas municipales, y finalizó con presentaciones artísticas de músicos locales, fortaleciendo el espíritu de encuentro y celebración familiar.

TEMAS Villa Atamisqui

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. El tiempo para este lunes 29 de diciembre en Santiago del Estero: anticipan una jornada agradable y una máxima de 29º
  2. 2. Insólito episodio en pleno centro: una trabajadora sexual retuvo a un cliente por negarse a pagar
  3. 3. Susto en Selva: se incendió la carga de carbón de un camión en plena estación de servicio
  4. 4. Con una multitudinaria misa, la Catedral Basílica celebró el cierre del Año Jubilar de la Esperanza 2025
  5. 5. Denuncian a un contador y a una profesora por una estafa de cinco mil dólares
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramacom@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT