Villa Atamisqui celebró la Fiesta de la Navidad en la plaza principal

El intendente de la ciudad de Villa Atamisqui, Ing. Víctor Rosales, encabezó la Fiesta de la Navidad, que se desarrolló en la Plaza Principal con una multitudinaria participación de familias atamisqueñas.

Hoy 10:04

La celebración incluyó un desfile navideño protagonizado por niños, quienes demostraron su creatividad con coloridos atuendos, recibiendo certificados y presentes. Además, más de mil pequeños compartieron un emotivo momento junto a Papá Noel, en un clima de alegría, música y emoción.

El evento fue organizado por la Municipalidad de Villa Atamisqui, con el acompañamiento de distintas áreas municipales, y finalizó con presentaciones artísticas de músicos locales, fortaleciendo el espíritu de encuentro y celebración familiar.