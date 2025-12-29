Ingresar
Expectativa por la reacción de los mercados a la aprobación del Presupuesto 2026

El gobierno de Javier Milei espera capitalizar en los mercados la sanción de la ley de leyes.

Hoy 10:05

Los mercados iniciarán la última semana del año acaparando la atención sobre la reacción que tendrán a la aprobación del Presupuesto 2026 de la Argentina, consumada el pasado viernes a última hora cuando las operaciones ya habían cerrado.

La victoria legislativa conseguida por la administración de Javier Milei con la sanción de la ley de leyes para el próximo calendario representa un espaldarazo para los objetivos de superávit fiscal y ajuste del gasto público que son seguidos de cerca por los mercados.

Asimismo, el resultado favorable en el Congreso para el Gobierno implica un fortalecimiento en el plano político, que avizora perspectivas positivas para el tratamiento de las reformas laboral y tributaria en febrero próximo.

Ante este escenario, gran parte de los analistas e inversores esperan un alza de bonos y acciones en la plaza local y Wall Street junto con un probable descenso del riesgo país, que actualmente se ubica en 579 puntos básicos.

A pesar del buen posicionamiento que obtuvo el oficialismo con el triunfo legislativo, en la mirada de los mercados también entrará en consideración el grado de probabilidad del cumplimiento de las metas trazadas. Al respecto, el economista, Carlos Melconian, sostuvo que el presupuesto “tiene un conjunto de supuestos respecto a inflación y tipo de cambio, especialmente, ya superados”.

Por su parte, el asesor financiero Federico Domínguez, es más escéptico respecto a una significativa performance alcista en la renta fija y variable al considerar que “los precios de mercado ya tenían incluido la aprobación del presupuesto”.

