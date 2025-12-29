Caputo presionó a los bancos para que acepten los “dólares del colchón”

Aunque la Ley de Inocencia Fiscal aún no fue promulgada, el ministro aseguró que el Banco Nación ya no pondrá obstáculos.

Hoy 10:39

El Gobierno busca que los argentinos utilicen sus dólares del colchón, ahorrados por fuera del sistema formal. La sanción de la Ley de Inocencia Fiscal, que el Senado convirtió en ley el viernes, apunta en esa dirección. Si bien no está promulgada ni reglamentada, el ministro de Economía, Luis Caputo, instó a los bancos a que no pongan trabas a quienes busquen formalizar sus divisas.

“Si en sus bancos les piden cosas de más (léase, romper las p…), no pierdan su tiempo. Pueden ir al Banco Nación, donde su presidente dará la instrucción de cumplir estrictamente con la ley, esto es, que la persona solo tenga que mostrar que se ha adherido al régimen de ganancia simplificado”, enfatizó Caputo en su cuenta de de X.

El ministro enfatizó que en esa entidad, los ahorristas podrán depositar sus dólares y disponer de inmediato, ya sea para consumir o para ahorrar y ganar intereses, “como en cualquier lugar del mundo”.