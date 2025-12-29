Ingresar
Buscan a Micha, una gatita que se perdió en el barrio San Martín de La Banda

La gatita, de pelaje blanco con manchas grises, desapareció el domingo 28 de diciembre por la noche, en la zona ubicada detrás del hotel Las Marías. Su familia teme que alguien se la haya llevado.

Hoy 10:56
Micha

Micha, una gatita blanca con manchas grises, es intensamente buscada por su familia luego de perderse el domingo 28 de diciembre por la noche, aproximadamente después de las 23, en la ciudad de La Banda, barrio San Martín, detrás del hotel Las Marías.

Según relataron sus dueños, Micha era una gatita callejera que, una vez que entró a la casa, decidió no volver a irse.

La familia no descarta que alguien la haya llevado, ya que nunca solía alejarse ni ausentarse por tanto tiempo. Su ausencia genera gran angustia, y piden la colaboración de los vecinos para poder encontrarla.

Cualquier persona que tenga información sobre su paradero puede comunicarse al 385 4768626. Toda ayuda será muy valiosa para que Micha pueda volver a casa.

