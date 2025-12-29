Laurita Fernández habló de su nuevo romance: "La vida nos volvió a cruzar"

Tras cumplirse medio año desde el anuncio de su ruptura con el productor Claudio “Peluca” Brusca, Laurita Fernández ha vuelto a ser noticia por un motivo que alegra a sus seguidores: la confirmación de un nuevo vínculo sentimental. La talentosa conductora y actriz, que siempre ha intentado resguardar su intimidad a pesar de su gran exposición mediática, decidió abrir su corazón en una charla con la revista Gente, donde relató cómo transita este presente lleno de ilusión.

El hombre que conquistó a la artista es Matías Busquet, un destacado polista de trayectoria internacional que se mantiene completamente ajeno al bullicio de la farándula. Sobre el inicio de este camino juntos, Laurita fue muy cauta pero honesta: “Es muy reciente, muy poquito. Hay ganas de seguir conociéndonos. Encontré a alguien que está en la misma que yo”. Esta sintonía compartida parece ser la clave de un noviazgo que, aunque está en sus primeros pasos, se proyecta con mucha fuerza.

Uno de los puntos más interesantes de esta nueva etapa es el cambio de actitud que la protagonista decidió adoptar. Históricamente, Fernández se caracterizó por ser sumamente reservada, prefiriendo que sus relaciones se desarrollaran lejos de los flashes. Sin embargo, en esta oportunidad, optó por romper con sus propios mandatos. “Siempre fui muy estructurada, de conocer a alguien puertas adentro. Esta vez elegí no perderme planes divertidos ni cosas espontáneas”, reflexionó con sinceridad.

Ese proceso de soltarse no fue inmediato. La bailarina admitió que la mirada ajena todavía le generaba cierta incomodidad al principio del vínculo. “Estaba un poco tensa, paranoica, mirando todo, hasta que dije: ‘Está bueno, ¿por qué no me animé antes?’. Quizás tenía que ser en este momento”, confesó, dejando en claro que hoy prioriza el disfrute personal por sobre el temor a ser fotografiada o comentada en los medios de comunicación.

A pesar de que Matías Busquet es una figura de renombre en los circuitos más selectos del polo mundial, su vida transcurre lejos de los estudios de televisión. Para Laurita, este es un factor determinante y positivo en la relación. Ella destacó que, aunque él no forma parte de la industria del entretenimiento, muestra una gran empatía hacia su carrera: “No tiene nada que ver con el ambiente, pero entiende perfectamente lo que hago. Yo también soy muy respetuosa de la privacidad y la intimidad de la otra persona”.

La historia detrás de este encuentro también tiene un tinte de destino. Según reveló la conductora, el primer contacto ocurrió mucho tiempo antes de que se concretara la relación. “Me mandó un mensaje varios años atrás y lo dejó pasar. La vida nos volvió a cruzar hace poquito”, concluyó Fernández. Hoy, Busquet parece estar listo para dejar atrás su habitual perfil bajo y acompañar a Laurita en su ascendente camino profesional, marcando una nueva y prometedora etapa para ambos.