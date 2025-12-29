Robo millonario en Termas de Río Hondo: se llevaron más de $1.200.000 y numerosos bienes

El hecho ocurrió en el barrio Herrera El Alto. Los delincuentes violentaron la puerta de ingreso y se llevaron dinero, electrodomésticos, alhajas y otros elementos de valor.

Hoy 11:34

Un grave hecho de inseguridad fue denunciado en las últimas horas en el barrio Herrera El Alto, Termas de Río Hondo, donde una vecina, identificada con el apellido Ovejero, fue víctima de un importante robo en su vivienda.

Según consta en la denuncia radicada en la Comisaría Comunitaria N° 50, el hecho ocurrió el pasado 24 de diciembre, alrededor de las 15, en un domicilio ubicado en la intersección de calles Roca y Uruguay. La damnificada relató que al regresar de un viaje encontró su casa completamente revuelta, constatando que desconocidos habían ingresado tras forzar la puerta de acceso.

Entre los elementos sustraídos se detallan un televisor de 43 pulgadas, un parlante, ollas, utensilios de cocina, termos, prendas de vestir, perfumes, una pizzera eléctrica y diversas alhajas de oro, entre ellas una cadena y un anillo. Además, la mujer denunció el robo de $1.200.000 en efectivo, dinero que se encontraba guardado dentro de la vivienda.

La víctima señaló también que, tras averiguaciones realizadas por sus propios medios, sospecha de vecinos colindantes como posibles autores del ilícito. Asimismo, indicó que durante la madrugada del día en que realizó la denuncia, su pareja habría observado a dos hombres huir del domicilio. En el lugar se detectó además un intento de sustracción de un aire acondicionado, cuyo soporte fue hallado fuera de su posición original.

La causa quedó en manos de la fiscal Dra. Dahiana Pérez Vicens, quien dispuso una serie de directivas investigativas con el fin de avanzar en el esclarecimiento del hecho y dar con los responsables.