Le hizo una extraña pregunta a su hermano sobre las fiestas y sorprendió a todos

Su duda dejó a todos sin palabras. El video viral.

Hoy 12:04

Un joven se volvió viral en TikTok luego de compartir un momento familiar que dejó a todos desconcertados —y tentados— en plena semana navideña. En el video aparece junto a su hermana, rodeados de decoración típica de las fiestas, cuando ella lanza una pregunta tan inesperada como ingenua.

Mientras charlaban frente al arbolito, la adolescente le consultó con total seriedad si la Navidad se festejaba solo en la provincia de Buenos Aires o también en el resto del país. “Para mí en Córdoba no es… tipo, no lo festejan en Santa Cruz y esos lugares”, afirmó, convencida de su teoría.

La reacción del hermano fue inmediata. Entre risas, miró a cámara y comentó: “Algunos me preguntan si mi hermana se hace o no. Escuchen las preguntas que me hace”. Lejos de dar marcha atrás, la joven profundizó su idea y explicó que, según su lógica, en otros lugares la Navidad se celebra en invierno, como ocurre en Estados Unidos.

“¿O sea vos pensás que la Navidad solamente es en Buenos Aires?”, retrucó él, todavía sorprendido. Ella insistió con su razonamiento climático, lo que terminó de desatar la carcajada del joven y de miles de usuarios que luego vieron el clip.

El video no tardó en viralizarse y generó una catarata de comentarios. Muchos se rieron de la confusión, otros recordaron preguntas similares que escucharon alguna vez en sus familias y varios aprovecharon para explicar, con humor, cómo funcionan las estaciones y las celebraciones en distintos países.