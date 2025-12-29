Violento robo en Las Termas: amenazan a un vecino con un arma blanca y le sustraen un aire acondicionado

El hecho ocurrió dentro de una vivienda del barrio Centro. La víctima fue intimidada con un cuchillo en el cuello por personas que conocía y que luego escaparon en un automóvil.

Hoy 11:59

Un grave robo fue denunciado en jurisdicción de la Comisaría Comunitaria N.º 50, luego de que un vecino del barrio Centro de Las Termas de Río Hondo asegurara haber sido amenazado con un arma blanca en el interior de su domicilio, donde además le sustrajeron un equipo de aire acondicionado.

El hecho se registró este domingo, alrededor de las 9.45, en una vivienda ubicada sobre calle San Martín, entre Maipú y Chacabuco. Según consta en la denuncia, el damnificado, de apellido Peña, manifestó que reconoció a los autores del hecho, con quienes mantenía conflictos previos.

De acuerdo con su relato, al ingresar a la casa, uno de los acusados lo empujó y le apoyó un arma blanca tipo “sierrita” a la altura del cuello, obligándolo a desplazarse hasta una de las habitaciones del inmueble. Mientras la víctima era intimidada, Ávila Pitín, Dalma Orellana y un tercer individuo procedieron a sustraer un equipo de aire acondicionado marca BGH, que se encontraba desinstalado dentro de la vivienda.

Una vez concretado el robo, los implicados abandonaron el lugar a bordo de un automóvil, del cual el denunciante solo pudo aportar características generales, sin lograr identificar con precisión el rodado.

La causa fue caratulada como Robo Calificado y quedó bajo la órbita de la fiscal Dra. Dahiana Pérez Vicens, quien ordenó la intervención del Departamento Robo y Hurto, con el objetivo de avanzar en la investigación, identificar plenamente a los responsables y recuperar el elemento sustraído.