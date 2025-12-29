Christian Negron dejó de ser jugador de Quimsa y la dirigencia ya busca su reemplazo

El alero puertorriqueño ejecutó la cláusula de salida y se desvinculó de la Fusión. El club agradeció su paso y ya trabaja para cubrir la vacante en el plantel.

Hoy 12:16

Quimsa confirmó de manera oficial la salida de Christian Negron, quien hizo uso de la cláusula contractual que le permitía rescindir su vínculo y dejó de formar parte de la institución santiagueña.

A través de un comunicado, la Fusión agradeció el profesionalismo y la calidad humana del jugador puertorriqueño durante su etapa en el club, al tiempo que le deseó éxitos en el próximo desafío de su carrera deportiva.

En lo deportivo, Negron tuvo participación en La Liga Nacional, donde promedió 6.5 puntos, 4.4 rebotes y 1.3 recuperos, aportando desde la rotación en el esquema del equipo dirigido por Leandro Ramella.

Tras confirmarse la desvinculación, la dirigencia de Quimsa ya se encuentra trabajando en la búsqueda de un reemplazo, con el objetivo de reforzar el plantel de cara al 2026.