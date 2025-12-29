Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 29 DIC 2025 | 30º
X
Somos Deporte

Christian Negron dejó de ser jugador de Quimsa y la dirigencia ya busca su reemplazo

El alero puertorriqueño ejecutó la cláusula de salida y se desvinculó de la Fusión. El club agradeció su paso y ya trabaja para cubrir la vacante en el plantel.

Hoy 12:16
Negron Quimsa

Quimsa confirmó de manera oficial la salida de Christian Negron, quien hizo uso de la cláusula contractual que le permitía rescindir su vínculo y dejó de formar parte de la institución santiagueña.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

A través de un comunicado, la Fusión agradeció el profesionalismo y la calidad humana del jugador puertorriqueño durante su etapa en el club, al tiempo que le deseó éxitos en el próximo desafío de su carrera deportiva.

En lo deportivo, Negron tuvo participación en La Liga Nacional, donde promedió 6.5 puntos, 4.4 rebotes y 1.3 recuperos, aportando desde la rotación en el esquema del equipo dirigido por Leandro Ramella.

Tras confirmarse la desvinculación, la dirigencia de Quimsa ya se encuentra trabajando en la búsqueda de un reemplazo, con el objetivo de reforzar el plantel de cara al 2026.

TEMAS Liga Nacional de Básquet Asociación Atlética Quimsa

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Insólito episodio en pleno centro: una trabajadora sexual retuvo a un cliente por negarse a pagar
  2. 2. El tiempo para este lunes 29 de diciembre en Santiago del Estero: anticipan una jornada agradable y una máxima de 29º
  3. 3. Denuncian a un contador y a una profesora por una estafa de cinco mil dólares
  4. 4. Susto en Selva: se incendió la carga de carbón de un camión en plena estación de servicio
  5. 5. Con una multitudinaria misa, la Catedral Basílica celebró el cierre del Año Jubilar de la Esperanza 2025
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramacom@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT