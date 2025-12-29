Violencia e inseguridad en Florencio Varela: dos entraderas y un jubilado asesinado

Durante la misma noche, ladrones atacaron a adultos mayores en dos viviendas. Dos sospechosos fueron detenidos por el crimen.

Hoy 12:18

La zona de Villa San Luis, una localidad del partido de Florencio Varela, registró dos violentas entraderas en la misma madrugada, que tuvieron como víctimas a adultos mayores, más vulnerables ante los delincuentes. El primero de los hechos culminó con el asesinato de Roberto Higa, de 83 años, y el segundo, el asalto a dos hermanas de 85 y 89 años, atacadas y golpeadas por otra banda de delincuentes.

La medianoche de este lunes, en una vivienda situada en la calle 1348, 1445 y 1347, al menos tres delincuentes armados irrumpieron en la casa de Higa. Las víctimas fueron inmovilizadas, y el dueño de casa recibió golpes severos que le provocaron la muerte, indicaron fuentes policiales a Infobae.

Tras apropiarse de dinero y objetos de valor, los asaltantes escaparon rápidamente. Pese a la llegada inmediata de personal policial y servicios de emergencia, confirmaron que el hombre ya estaba sin vida.

La fiscal Vanesa Maiola, presente en la escena, dispuso las primeras acciones procesales para avanzar en la investigación, que fue caratulada como homicidio en ocasión de robo.

Fuentes policiales del caso confirmaron a este medio que la DDI de Quilmes detuvo a dos hombres por el crimen. A la vez, intentan establecer si los sospechosos guardan relación con el hecho delictivo.

La misma noche, minutos después, un nuevo episodio estremeció al barrio. El medio Infosur informó que un grupo, compuesto por tres hombres y una mujer, cortó las rejas de la ventana de una propiedad, ubicada en Diagonal Constituyentes al 350, habitada por las dos hermanas mayores de 80 años.

Una vez adentro, golpearon con los puños a las víctimas y se apoderaron de dinero en pesos y dólares, además de un televisor y un teléfono celular. Tras el violento robo, una de las mujeres fue trasladada de urgencia a la clínica Santa Clara por la gravedad de las lesiones, luego del auxilio inicial brindado por el personal del SAME.

En la investigación del segundo robo, caratulado como robo agravado con lesiones, intervienen efectivos del Comando de Patrulla y de la Comisaría Primera junto a especialistas de la Policía Científica, mientras las autoridades trabajan para dar con los cuatro implicados en la violenta entrada.

La seguidilla de hechos no es aislada: semanas atrás, una mujer de 83 años padeció otro hecho similar —también caracterizado por golpes brutales— en la intersección de las calles Mármol y España, según lo publicó Infosur.