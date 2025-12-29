Mercado de pases: los nuevos apuntados por Gallardo para reforzar la defensa de River

El entrenador millonario sigue manejando variantes para potenciar al plantel de cara al 2026.

Hoy 12:35

River Plate continúa activo en el mercado de pases y, tras cerrar las llegadas de Fausto Vera y Aníbal Moreno, ahora puso el foco en reforzar el lateral izquierdo de cara a la temporada 2026. La prioridad de Marcelo Gallardo es sumar una alternativa para Marcos Acuña, luego de la salida de Milton Casco.

Los principales apuntados por la dirigencia millonaria son Alexandro Bernabei, actualmente en el Inter de Porto Alegre, y Elías Báez, defensor de San Lorenzo. Ambos vienen de una muy buena temporada, aunque sus situaciones contractuales y contextos deportivos hacen que las negociaciones no sean sencillas.

La búsqueda se activó luego de que se cayeran las gestiones por Román Vega y Julio Soler, quienes finalmente no llegarán a Núñez. Con una triple competencia por delante —Liga Profesional, Copa Sudamericana y Copa Argentina—, River necesita profundidad en un puesto donde hoy solo cuenta con Acuña.

Por Bernabei, la Comisión Directiva ya presentó una oferta de préstamo, que fue rechazada por el club brasileño, decidido a vender al ex Lanús. Si bien por ahora no hubo un nuevo contacto, el lateral sigue siendo la opción principal en el radar del cuerpo técnico.

En el caso de Elías Báez, el escenario es más complejo desde lo institucional. Aunque San Lorenzo necesita vender para aliviar su crisis económica, la conducción transitoria encabezada por Sergio Costantino dificulta la toma de decisiones. Aun así, River sigue de cerca su situación y no descarta avanzar si la vía Bernabei se enfría.

Con 60 partidos en la Primera del Ciclón y consolidado en el esquema de Damián Ayude, Báez aparece como una alternativa concreta. En Núñez saben que el tiempo apremia y el lateral izquierdo es una pieza clave para afrontar un 2026 cargado de objetivos.