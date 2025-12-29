Dieron a conocer el ránking de los pilotos más rápidos de la F1: en qué puesto quedó Franco Colapinto

Motorsport elaboró una clasificación de velocidad con una metodología basada en datos medidos en pista.

Hoy 13:00

Franco Colapinto volvió a quedar en el centro del debate en la Fórmula 1 tras la publicación de un ránking elaborado por el medio especializado Motorsport, que midió la velocidad pura de los pilotos a partir de datos obtenidos en pista durante la temporada.

El piloto argentino de Alpine apareció en el puesto 18 de la clasificación general, por delante de nombres como Yuki Tsunoda, Jack Doohan y Liam Lawson, una ubicación que generó diversas lecturas entre analistas y fanáticos.

Según el informe, Colapinto registró un déficit de +0,888 segundos en clasificación, lo que lo ubicó en el puesto 19 en ese rubro. En cuanto al ritmo de carrera, su diferencia fue de +0,893 segundos, mejorando levemente hasta el puesto 17. Si bien los números no reflejan actuaciones sobresalientes, el análisis también contempla un factor clave: el progresivo bajón de rendimiento del monoplaza, que condicionó sus posibilidades a lo largo del campeonato.

La metodología que utilizó Motorsport

El ranking se construyó a partir de los duelos internos entre compañeros de equipo, considerados el parámetro más fiable para medir el rendimiento real de un piloto, ya que ambos cuentan con el mismo auto. A partir de esas comparaciones directas, el estudio fue enlazando datos mediante cambios de pilotos entre escuderías.

Un ejemplo citado es la medición entre Charles Leclerc y Lewis Hamilton en Ferrari durante 2025, combinada con registros previos de Hamilton frente a George Russell en Mercedes. De ese modo, se puede extrapolar el rendimiento relativo entre pilotos que no compartieron equipo.

El ranking completo de velocidad en la Fórmula 1

Max Verstappen Charles Leclerc Fernando Alonso George Russell Lando Norris Carlos Sainz Oscar Piastri Lewis Hamilton Alexander Albon Nico Hülkenberg Andrea Kimi Antonelli Gabriel Bortoleto Pierre Gasly Oliver Bearman Lance Stroll Esteban Ocon Isack Hadjar Franco Colapinto Yuki Tsunoda Jack Doohan Liam Lawson

Más allá de la posición final, el ránking vuelve a poner el foco sobre el presente de Colapinto, que sigue en etapa de adaptación en la máxima categoría y con el desafío de demostrar su potencial cuando el contexto técnico lo acompañe.