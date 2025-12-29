Se refuerzan los trabajos de mantenimiento de desagües pluviales en la ciudad de La Banda

Se reitera la solicitud de colaboración a los vecinos para mantener limpios los espacios públicos, evitando arrojar residuos, restos de poda u obras, a fin de prevenir complicaciones durante la temporada estival.

La Secretaría de Obras Públicas de la Municipalidad de La Banda inició la semana con trabajos de mantenimiento de los desagües pluviales ubicados en diferentes sectores de la ciudad con el objetivo de facilitar el escurrimiento del agua acumulada tras los días de intensas lluvias.

En este sentido, desde el área se indicó que el personal realizó la desobstrucción de los desagües pluviales ubicados en la intersección de Pedro Lean Gallo y Av. Belgrano; Av. Aristóbulo y Domingo Juárez y sobre calle Deán Funes.

Cabe destacar, que estas acciones se realizan de forma permanente teniendo en cuenta las grandes cantidades de basura que personas desaprensivas arrojan en la vía pública o en las inmediaciones del sistema de desagote con los que cuenta la ciudad, los cuales terminan obstruidos produciendo los anegamientos.

Es así que se reitera la solicitud de colaboración de los vecinos para mantener limpios los espacios públicos evitando arrojar residuos, restos de poda o de obra en los cordones cuneta o terrenos baldíos para evitar complicaciones durante esta temporada estival.

