Se realizará una gran feria de artesanos y emprendedores en la Plaza Belgrano

Cabe destacar que, además de la presencia de los feriantes, habrá música en vivo, sorteos con diversos premios y muchas sorpresas más, que se extenderán hasta las 22 horas.

Hoy 13:47

La Secretaría de Coordinación y Desarrollo Territorial de la Municipalidad de La Banda informó que el viernes 2 de enero a partir de las 19 realizará una gran feria de emprendedores “Especial Reyes” en la Plaza Belgrano.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Desde el área, la coordinadora de la Oficina de Emprendedores, Zahen Nabac, indicó: “No queríamos que termine el año sin realizar una gran feria con alrededor de 70 emprendedores y artesanos de la ciudad de La Banda con los que estuvimos trabajando durante todo el año”.

“Es una gran satisfacción que desde la gestión del intendente Ing. Roger Nediani se continúe apoyando a los trabajadores independientes que con mucho esfuerzo, dedicación y creatividad sacan adelante sus propios emprendimientos que en la mayoría de los casos son negocios familiares”.

“En este sentido, sabemos que la gestión de estos eventos contribuye en gran manera con la economía de las familias y es una forma más en la que se consolida nuestra identidad cultural como bandeños”, finalizó Nabac.

Cabe destacar, que además de la presencia de los feriantes, habrá música en vivo, sorteos de diferentes premios y muchas sorpresas más que se extenderán hasta las 22.