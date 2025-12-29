Trump anunció la destrucción de una fábrica de drogas en Venezuela

EE.UU. afirmó que se trata de una instalación de producción de estupefacientes. No hubo reacción oficial del gobierno chavista y sería el primer ataque terrestre en el país.

Hoy 15:49

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que su país destruyó una “gran instalación” en el marco de su campaña contra una supuesta una red de narcotráfico en Venezuela, aunque no especificó si el ataque se produjo dentro del territorio venezolano. No hubo reacción oficial inmediata en Caracas.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

“Acabamos de destruir, no sé si lo leyeron o lo vieron... Tienen una gran planta, o una gran instalación, de donde salen los barcos. Hace dos noches, la destruimos. Así que les dimos un golpe muy duro”, dijo Trump el viernes en una entrevista a un pódcast de radio divulgada este lunes por medios estadounidenses.

El mandatario no especificó la naturaleza de la instalación. De confirmarse el hecho, sería el primer ataque terrestre en una campaña antidrogas que hasta ahora se desarrolló en aguas internacionales del Caribe.

El diario The New York Times dijo que se trataría de una planta de producción de drogas en Venezuela.

Trump hizo estas declaraciones en una conversación con el multimillonario republicano y propietario de la estación de radio WABC en Nueva York, John Catsimatidis.

Ambos comentaban las acciones militares de EE.UU. contra embarcaciones en el Caribe para desarticular una presunta red de tráfico de drogas liderada por el Cartel de los Soles, que según Washington está encabezado por Nicolás Maduro.

Desde hace varias semanas, Trump lleva advirtiendo que en el marco de su campaña de presión contra Maduro iba a comenzar a atacar objetivos en tierra. Hasta ahora destruyó una treintena de embarcaciones y mató a más de 100 de sus ocupantes.

Funcionarios estadounidenses citados por The New York Times afirmaron que el presidente se refería a una planta de producción de drogas en Venezuela y especificaron que esta fue destruida el miércoles pasado, sin abundar en detalles.

EE.UU. mantiene desde septiembre un amplio despliegue aeronaval en el Caribe, cerca de aguas venezolanas, que, según afirma, tiene como objetivo combatir el narcotráfico. Caracas interpreta estas acciones como “amenazas” y un intento de propiciar un cambio de régimen.

Las tensiones escalaron tras el anuncio por parte de Trump de un bloqueo de buques petroleros sancionados que se trasladen desde y hacia Venezuela, y la confiscación de dos buques que transportaban crudo venezolano en las últimas semanas.