Sorpresa: Messi posó con la camiseta de un club del Ascenso

El capitán de la Selección Argentina y el Inter Miami de la MLS se mostró en una imagen que rápidamente se viralizó.

Hoy 15:58

Lionel Messi, jugador del Inter Miami y capitán de la Selección Argentina, volvió a ser noticia fuera de las canchas tras posar con la camiseta de Tristán Suárez, club del Ascenso argentino que viene de disputar los cuartos de final del Reducido de la Primera Nacional.

La imagen fue compartida por Gastón Granados, intendente de Ezeiza, quien publicó la foto del astro rosarino sosteniendo la camiseta del Lechero y acompañó el posteo con un mensaje que rápidamente se hizo viral: “El mejor del mundo, con la remera más linda del mundo. Gracias Leo, aguante Tristán Suárez”.

El gesto de Messi no pasó desapercibido y generó un fuerte impacto entre los hinchas del club bonaerense, que vienen de cerrar una muy buena temporada, alcanzando los cuartos de final del Reducido, instancia en la que quedaron eliminados ante Estudiantes de Buenos Aires.

La foto se dio en el marco de las vacaciones del capitán argentino. Con la MLS en receso, Messi regresó al país para pasar Navidad en Rosario junto a su familia. Además, en los últimos días viajó a Uruguay para asistir al cumpleaños de 15 de Delfina, la hija mayor de Luis Suárez, su gran amigo desde la etapa en Barcelona y actual compañero en el Inter Miami.

Mientras disfruta de unos días de descanso con sus seres queridos, la mirada de todos ya apunta a lo que viene. 2026 será un año especial para la Pulga: además del inicio de una nueva temporada en Estados Unidos, crece la expectativa por lo que podría ser su participación en el Mundial 2026, que marcaría su sexta Copa del Mundo con la Selección Argentina.