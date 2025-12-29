El fuerte comunicado de la AFA acusando una campaña mediática de desestabilización institucional

La entidad apunta contra “informaciones periodísticas de carácter tendencioso y carentes de sustento” que se contextualizan en una campaña de difamación contra “la propia institución, su Presidente Tapia y su Tesorero Toviggino”.

Hoy 16:16

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) difundió un comunicado oficial en el que denunció una campaña mediática de desestabilización institucional y apuntó directamente contra el empresario Guillermo Tofoni y el ministro de Justicia de la Nación, Mariano Cúneo Libarona.

En el texto, la entidad que preside Claudio Tapia manifestó su “más enérgico rechazo a la campaña de difamación” dirigida contra la institución, su presidente y el tesorero Pablo Toviggino, y aseguró que las acusaciones carecen de sustento judicial.

En ese marco, la AFA aclaró que mantiene un contrato vigente con la firma TourProdenter LLC, designada como agente comercial para su representación en asuntos económicos y comerciales en el exterior. Según detalló, dicho acuerdo fue analizado por tribunales de Argentina y de Estados Unidos, sin que se haya detectado ninguna irregularidad.

El comunicado también recordó el conflicto judicial que la AFA mantiene desde hace años con Guillermo Tofoni por el uso indebido de la marca AFA. La Asociación remarcó que el empresario, “al no resignarse a decisiones judiciales que no le resultan favorables”, promovió denuncias contra Tapia vinculadas al sponsoreo y a la organización de partidos amistosos de la Selección Argentina, en especial los disputados en la República Popular China.

En ese punto, la entidad señaló que tanto la AFA como su presidente fueron sobreseídos en 2023, decisión que además fue ratificada en 2024, lo que dejó sin efecto las acusaciones impulsadas por Tofoni.

Sin embargo, según la versión oficial, tras esos reveses judiciales, el empresario habría contado con el respaldo del Gobierno Nacional, más precisamente del ministro Mariano Cúneo Libarona, quien —de acuerdo al comunicado— firmó cartas en carácter de representante del Estado Nacional apoyando sus reclamos.

Para la AFA, estas acciones, sumadas al acompañamiento de importantes medios de comunicación, persiguen un objetivo claro: generar un clima de deslegitimación y desestabilización institucional contra la conducción actual del fútbol argentino.

EL COMUNICADO COMPLETO

Ante la publicación, en los últimos días, una vez más, de diversas informaciones periodísticas de carácter tendencioso y carentes de sustento, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) manifiesta su más enérgico rechazo a la campaña de difamación dirigida contra la propia Institución, su Presidente Claudio Tapia y su Tesorero Pablo Toviggino.

Ante ello, corresponde aclarar que la AFA mantiene un contrato vigente con la firma TourProdenter LLC, mediante el cual dicha empresa fue designada como agente comercial de esta Asociación para su representación en asuntos económicos y comerciales en el exterior. Esta relación contractual ha sido oportunamente sometida al análisis de distintos Tribunales, tanto en la República Argentina como en los Estados Unidos, sin que se haya detectado irregularidad alguna.

Cabe recordar que el empresario Guillermo Tofoni, quien pareciera no resignarse a las decisiones judiciales que NO le resultan favorables, por sí o a instancias de quienes persiguen determinados intereses, promovió una denuncia ante la justicia argentina en el marco de la causa CFP 1294/2023, caratulada “Tapia Claudio Fabián s/defraudación por desbaratamiento de derechos e infracción art. 303”, vinculada al sponsoreo y a la organización de partidos amistosos del Seleccionado Nacional, particularmente los disputados en la República Popular China. En dicho proceso, tanto la AFA como su Presidente fueron sobreseídos el 6 de septiembre de 2023, decisión que fue confirmada por la Cámara Criminal y Correccional Federal (Sala I) en noviembre de ese año y, posteriormente, por la Cámara Federal de Casación Penal en abril de 2024, quedando definitivamente cerrado el expediente judicial en nuestro país. Aun así, y pese a la contundencia de los fallos, el expediente quedó cerrado sólo en los tribunales, no así en ciertos titulares periodísticos que, por supuesto, nunca se informaron ni dieron cuenta de los sobreseimientos.

En ese contexto, tras dichos reveses, el Sr. Guillermo Tofoni, con la anuencia del Gobierno Nacional, más precisamente del Ministro de Justicia Dr. Cúneo Libarona quien respaldó a Tofoni en sus demandas con cartas firmadas como representante del Estado Nacional, y el acompañamiento de importantes medios de comunicación del país, promovió nuevas acciones y campañas públicas contra la AFA y sus autoridades, con el evidente objetivo de generar un clima de deslegitimación y desestabilización institucional.

Como parte de esa estrategia, impulsó una denuncia contra la firma TourProdenter LLC ante tribunales del Estado de Florida, a fin de que se investigara su vínculo con esta Asociación. Dicho proceso judicial fue recientemente rechazado en todas sus partes y archivado, confirmando una vez más la legalidad y legitimidad de la relación comercial existente entre la AFA y TourProdenter LLC.

De este modo, tanto la justicia argentina como la estadounidense han tenido plena oportunidad de evaluar el vínculo contractual entre las partes, concluyendo que el mismo se encuentra debidamente ajustado a derecho.

Lejos de aceptar esos pronunciamientos, en los últimos días han vuelto a difundirse publicaciones que, sin realizar las mínimas verificaciones ni investigaciones correspondientes, hablan de supuestas irregularidades en la administración de los fondos de la AFA en el exterior, en particular en los Estados Unidos. Dichas afirmaciones, presentadas como “investigaciones”, tienen, en rigor, una ÚNICA fuente: viejas presentaciones judiciales impulsadas por el Sr. Guillermo Tofoni, replicadas en distintos ámbitos internacionales luego de los reiterados fracasos obtenidos en sede judicial, recicladas una y otra vez, ahora amplificadas sin mayor análisis por algunos medios.

Resulta llamativo entonces que, frente a fallos judiciales firmes y definitivos, ciertos comunicadores continúen presentando con tono de primicia aquello que ya fue descartado por los Tribunales, alimentando una narrativa cuyo único propósito parece ser el desgaste institucional y la búsqueda de desestabilización de la Asociación del Fútbol Argentino y de su conducción, que lleva nueve años al frente de la Institución.

La AFA reafirma que existe un vínculo contractual y comercial entre dos entidades privadas -una empresa extranjera y una asociación civil- plenamente válido, transparente y sometido a los controles judiciales correspondientes, aún para quienes prefieren ignorarlos.

Por todo lo expuesto, la Asociación del Fútbol Argentino invita a los medios de comunicación y a quienes ejercen la tarea de informar, a revisar además de las fuentes, los fallos judiciales, recordando que la responsabilidad de informar con veracidad implica evitar contribuir a operaciones que responden a intereses particulares.

La sociedad merece recibir información seria, responsable y comprobada; las operaciones, en cambio, suelen quedar expuestas por sí solas con el paso del tiempo.