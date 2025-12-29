Tras irse de River y coquetear con Boca, Borja llegó a México para sumarse al Cruz Azul

Luego de los rumores sobre un posible pase al Xeneize, en una de las novelas del mercado de pases, el delantero firmará contrato por dos años con su nuevo club.

Hoy 16:05

Se terminaron las especulaciones, el morbo y la polémica. Miguel Borja, que finalizó su contrato con River en diciembre, no jugará en Boca y continuará su carrera en Cruz Azul. El delantero colombiano ya llegó a México y este lunes firmará su vínculo por dos temporadas con La Máquina Cementera.

El atacante tomó la decisión luego de semanas de rumores, alimentados por sus propias declaraciones, que habían abierto una puerta impensada hacia el Xeneize. “Uno nunca puede cerrar la puerta o decir de esta agua no beberé”, había dicho Borja, frase que sacudió el mercado y generó repercusión inmediata en La Bombonera.

Si bien Juan Román Riquelme dio el visto bueno para analizar su llegada, las gestiones no avanzaron. En Boca entendieron que el jugador “usó” el nombre del club, ya que nunca hubo un contacto formal que demostrara un interés concreto. Mientras tanto, Cruz Azul avanzó en silencio y terminó cerrando la operación.

Borja, autor de 62 goles y 10 asistencias en 159 partidos con River, tuvo buenos números generales, aunque su 2025 estuvo marcado por la irregularidad: jugó 48 encuentros, apenas 17 como titular y convirtió ocho tantos. Ahora jugará por primera vez en la Liga MX, con un contrato hasta diciembre de 2027 y la chance de extenderlo un año más según objetivos.

El delantero ya se encuentra en suelo mexicano tras pasar las vacaciones en Colombia y se espera que este lunes complete la revisión médica, firme su contrato y se sume al plantel dirigido por Nicolás Larcamón.

Qué pasó entre Borja y Boca

Luego de dejar abierta la posibilidad, Borja explicó su postura y habló de su entorno familiar. “Tengo un hermano que es hincha de Boca, pero ahora estoy pensando en la mejor opción para mi familia”, señaló. También recordó contactos anteriores con el club tras la Copa América 2021, aunque aclaró que nunca se concretaron por motivos ajenos a lo deportivo.

Las declaraciones del jugador y de su hermano resonaron fuerte en el mundo Boca, pero la dirigencia mantuvo una postura firme: no salir a buscarlo ni ofrecerle un contrato. El que sí se movió rápido fue Cruz Azul, que se quedó con el goleador colombiano y cerró una de las novelas del mercado.