Impresionante video I Las llamas consumieron un auto sobre la Ruta 34 y su conductor se salvó de milagro

El hecho se registró en las primeras horas de este lunes, a pocos kilómetros del peaje ubicado en la ciudad de Fernández.
La Ruta Nacional 34, a la altura del paraje Tusca Pozo, fue escenario de un incendio que puso en riesgo la vida de un joven automovilista.
De acuerdo a lo informado por la policía a Diario Panorama, alrededor de las 5.40 de este lunes, Facundo Barbosa, un muchacho de 29 años con domicilio en la provincia de Buenos Aires, fue sorprendido por un incendio que en pocos minutos consumió la totalidad de su Peugeot 208.
La fuente precisó que Barbosa circulaba de manera normal cuando comenzó a percibir olor a quemado. Al detener la marcha, a un costado de la transitada ruta, las llamas se propagaron y en cuestión de minutos se apoderaron del rodado.
El automovilista nada pudo hacer para intentar detener el incendio, por lo que se puso a resguardo hasta que llegó personal policial de la comisaría 35 de la ciudad de Fernández.