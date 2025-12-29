Así será el techado del Monumental: detalles del proyecto y cuándo se anunciaría

River continúa con la modernización de su estadio y en los próximos días podría dar a conocer el trasfondo de la megaobra para techar su estadio y sumar un anillo extra.

Hoy 16:40

Luego de haber sido consagrado como el club más convocante del mundo según Transfermarkt, River Plate se prepara para dar un nuevo golpe institucional. En los próximos días, la dirigencia anunciará una nueva remodelación del estadio Monumental, con el objetivo de ampliar su capacidad a casi 100 mil espectadores y transformarse en el primer club de Sudamérica con todas sus tribunas techadas.

Según informó TyC Sports, la megaobra —propuesta durante la campaña por Stefano Di Carlo— será presentada oficialmente a fines de enero o principios de febrero. El inicio de los trabajos está previsto para los últimos días de mayo, aprovechando el parate por el Mundial, con una planificación pensada para no perder la localía o, como máximo, resignar apenas dos o tres partidos.

El detalle del proyecto

La idea central contempla sumar un nuevo anillo al estadio y techar la totalidad de las tribunas. Para eso, se construirán alrededor de 100 columnas que rodearán el Monumental y sostendrán la estructura del techo. Tras varios análisis técnicos, la Comisión Directiva definió que el techado no cubrirá el campo de juego, ya que no existe un sistema que reemplace de manera eficiente los rayos UV necesarios para el césped.

Un Monumental único en Sudamérica

Con esta obra, River pasará a ser el único club sudamericano con las cuatro tribunas completamente techadas. En el continente, solo el Maracaná presenta una característica similar, aunque se trata de un estadio estatal, no perteneciente a un club.

Además del impacto simbólico, el proyecto traerá beneficios económicos concretos: menor costo de mantenimiento, mayor durabilidad de las butacas y una mejor explotación comercial del estadio. En ese sentido, el nuevo anillo y el techo permitirán optimizar la realización de recitales, eliminar torres de sonido y mejorar notablemente la acústica.

Clave para el Mundial 2030

El techado total también responde a una de las recomendaciones de la FIFA para los estadios que albergarán el Mundial 2030, certamen en el que el Monumental será sede del partido inaugural en Argentina.

Desde el club adelantaron que en aproximadamente un mes se conocerán todos los detalles oficiales del proyecto, que demandará una inversión cercana a 90 millones de dólares y busca consolidar al Monumental como el estadio más grande, moderno y emblemático de Argentina y Sudamérica.