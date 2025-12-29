Racing tiene rival y fecha del primer amistoso confirmado de 2026

Racing ya tiene rival y fecha confirmada para su primer amistoso de pretemporada. La Academia se medirá ante Universidad de Chile el próximo 18 de enero, a las 19.00, en el Estadio Municipal de Concepción, en un duelo internacional que marcará el inicio de la preparación formal del equipo de Gustavo Costas.

El conjunto de Avellaneda enfrentará a la “U”, que este lunes oficializó la llegada de Francisco Meneghini como nuevo entrenador. El equipo chileno viene de ser protagonista de uno de los episodios más polémicos de la última Copa Sudamericana, tras la escandalosa serie de octavos de final ante Independiente, que terminó con graves incidentes y la posterior descalificación del Rojo.

Más allá de este compromiso en Chile, en Racing trabajan para cerrar otros partidos amistosos durante la pretemporada. La delegación académica viajará a Ciudad del Este, Paraguay, el domingo 4 o lunes 5 de enero, donde realizará la parte más intensa de los trabajos físicos y futbolísticos.

En paralelo, la institución confirmó una noticia clave de cara al futuro: Gustavo Costas renovó su contrato hasta 2028. “Estoy muy feliz porque sigo en el lugar donde quiero. El objetivo es el mismo de siempre: poner al equipo en lo más alto”, expresó el entrenador en el sitio oficial del club.

Con continuidad en el banco, una pretemporada exigente y amistosos internacionales en el horizonte, Racing empieza a delinear un 2026 en el que buscará ser protagonista en todos los frentes.