Qué pasa con los dos jugadores ausentes en la pretemporada de San Lorenzo

San Lorenzo puso primera en la pretemporada este sábado, con la presencia del presidente Sergio Costantino ante el plantel y el inicio formal del ciclo 2026 bajo la conducción de Damián Ayude. Sin embargo, el primer día de trabajos estuvo marcado por una mala noticia: seis futbolistas no participaron del entrenamiento.

Los jugadores ausentes fueron Nery Domínguez, Emanuel Cecchini, Andrés Vombergar, Facundo Altamirano, Jhohan Romaña y Diego Herazo, y desde el club explicaron las distintas situaciones que derivaron en sus faltazos.

En el caso de Jhohan Romaña, el defensor colombiano regresó tarde de su viaje y recién se sumó al grupo el domingo. De todos modos, su situación excede lo deportivo: es seguido de cerca por River y, aunque la negociación se encuentra estancada por la delicada coyuntura institucional del Ciclón, no se descarta que sea transferido en este mercado.

Por su parte, Domínguez, Cecchini y Vombergar se incorporarán de manera progresiva a los trabajos en los próximos días, dentro de una planificación ya acordada con el cuerpo técnico.

Distinta es la realidad de Diego Herazo y Facundo Altamirano. Ambos jugadores intimaron al club por una deuda salarial, que rondaría los 150 mil dólares en cada caso, y por ese motivo decidieron no presentarse al inicio de la pretemporada.

Desde la institución informaron que Herazo y Altamirano no volverán a entrenarse hasta que se resuelvan sus situaciones contractuales, un tema que ahora deberá afrontar la Comisión Directiva transitoria en un contexto económico complejo.

Así, San Lorenzo comenzó el año con el foco dividido entre la preparación deportiva y la necesidad de resolver conflictos contractuales que vuelven a exponer los problemas estructurales del club.