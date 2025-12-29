Uno por uno: todos los torneos y Copas del fútbol argentino que se jugarán en 2026

La AFA confirmó el calendario y habrá ocho títulos oficiales en Primera División entre campeonatos, copas y finales.

En un 2026 atravesado por la disputa del Mundial en Estados Unidos, México y Canadá, el fútbol argentino afrontará una agenda intensa y prácticamente sin descanso. La Primera División pondrá en juego ocho títulos oficiales a lo largo del año, con torneos largos, copas y finales que marcarán una temporada histórica.

Torneo Apertura

El Apertura será el primer certamen del año. Comenzará el último fin de semana de enero y finalizará a fines de abril.

Mantendrá el formato de 2025: dos zonas, 16 fechas en fase regular y playoffs con los mejores ocho de cada grupo. El campeón se definirá por eliminación directa.

El último campeón fue Platense, que logró su estrella en 2025.

Campeonato de Liga

Será la primera vez que este título se dispute desde el inicio de la temporada.

El campeón será el equipo que más puntos sume en la tabla anual, considerando las fases regulares del Apertura y Clausura.

En 2025, el título quedó en manos de Rosario Central.

Copa Argentina

El torneo más federal del país volverá a disputarse durante todo el año.

Los equipos que juegan competencias Conmebol disputarán los 32avos de final hasta el 25 de marzo, mientras que los restantes lo harán hasta el 15 de abril.

El formato no tendrá modificaciones y el cuadro ya está definido.

El último campeón fue Independiente Rivadavia.

Torneo Clausura

Tras el parate por el Mundial, llegará el Clausura.

Repetirá el mismo formato del Apertura: dos zonas, 16 fechas y playoffs.

En 2025, Estudiantes se consagró campeón tras vencer a Racing en la final.

Trofeo de Campeones

Se jugará una semana después de la final del Clausura.

Enfrentará al campeón del Apertura con el campeón del Clausura, en busca de otra estrella.

La última final fue ganada por Estudiantes, que derrotó a Platense en San Nicolás.

Supercopa Argentina

Este título lo disputarán los campeones del Trofeo de Campeones y de la Copa Argentina.

En esta edición, Estudiantes se medirá ante Independiente Rivadavia.

Aún no hay fecha confirmada.

Supercopa Internacional

Otra final más para el Pincha.

La jugarán el ganador del Trofeo de Campeones y el Campeón de Liga.

El cruce será entre Estudiantes y Rosario Central, con fecha a definir.

Recopa de Campeones

Es la competencia más reciente del calendario.

Se disputará en formato triangular, con los campeones de la Copa Argentina, Supercopa Argentina y Supercopa Internacional.

Es probable que se juegue a mitad de año.

Con este calendario, el 2026 promete ser uno de los años más exigentes y competitivos del fútbol argentino, con títulos en juego casi de manera ininterrumpida y una planificación clave para los equipos que también aportarán futbolistas al Mundial.