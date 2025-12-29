Tomaron juramento a los nuevos integrantes del Consejo de la Magistratura

El presidente del cuerpo, Dr. López Alzogaray, tomó el juramento a los representantes del Poder Judicial, de la Legislatura y de los abogados del foro local.

Hoy 17:53

La renovación del Consejo de la Magistratura de Santiago del Estero se formalizó esta mañana, cuando prestaron el juramento de estilo los nuevos miembros ante el presidente natural del organismo, Dr. Federico López Alzogaray.

Efectivamente, en representación del Poder Judicial asumieron como consejeros los Dres. Pedro Basbús y Federico Argibay Berdaguer, como titular y suplente, respectivamente. En tanto, por los Ministerios Públicos Fiscal y de la Defensa lo hicieron el Dr. Juan Alberto Alende More y la Dra. Dora Mercedes Coria.

Oportunamente, la Cámara de Diputados provincial eligió a sus representantes, que en el caso de la mayoría parlamentaria son los Dres. Martín Díaz Achával y José Luis Artaza, mientras que por la minoría fue designada la Dra. Analía Verónica Corvalán. Los suplentes son los Dres. Carlos Mauricio Bustamante y Álvaro Emiliano Blanco Piazza. La restante profesional, la CPN Silvia Liliana Romero, asumirá la función en otro momento.

El tercer estamento que conforma el cuerpo colegiado son los abogados de la matrícula, que son elegidos por votación. Como resultado de los comicios celebrados a principios de este mes, los Dres. Pedro Oscar Salas y Graciela Neirot de Jarma integraron la lista ganadora y la Dra. Sara Eugenia Salido Rentería fue ungida por la minoría. Los consejeros suplentes de cada uno de ellos son las Dras. Isabel Mercedes Sonzigni de Vittar, Silvana Albina Perren y el Dr. Mario Heber Leguizamón.

El mandato de todos ellos se inició hoy y se extenderá hasta el 28 diciembre de 2027, según el acta que fue leída por la secretaría del Consejo, Dra. María Eugenia Granda.

También se consignó que con este acto protocolar se dio cumplimiento al Art. 194 de la Constitución Provincial y al Art. 12 de la Ley Provincial Nº 6811, que define la incorporación, juramento y duración del mandato de los consejeros.

Antes del cierre del acto, que tuvo lugar en el Salón de Usos Múltiples del Palacio de Tribunales, el Dr. López Alzogaray pronunció un breve mensaje a los presentes.

En la oportunidad, señaló que “les agradezco la predisposición para este trabajo que va a empezar, al constituirse un nuevo Consejo. El año que viene tenemos que comenzar concursos y el integrar el Consejo nos permite cumplir con nuestra Constitución y cumplir con nuestra labor jurídica e institucional”.

Además, apuntó que “con el Consejo anterior hemos quedado prácticamente sin denuncias para tratar, por lo que ha sido una labor intensa, por lo que agradezco a los consejeros que han estado en funciones”.

Por último, el magistrado expresó: “Finalizando el año, aprovecho para desearles felicidades a todos”.