Sur Finanzas: la Justicia ordenó más de 100 allanamientos en casas de cambio, bancos y casas particulares

El pedido lo hicieron los jueces federales María Servini, Sebastián Casanello y María Eugenia Capuchetti. Es por presuntas operaciones irregulares de la financiera con el dólar blue.

Hoy 18:25

Los jueces federales María Servini, Sebastián Casanello y María Eugenia Capuchetti ordenaron este lunes una serie de allanamientos masivos en el marco de la investigación sobre presuntas operaciones irregulares con el dólar paralelo durante el cepo cambiario por parte de Sur Finanzas, la empresa ligada a la AFA.

La causa que investiga Servini apunta a maniobras por al menos 1400 millones de dólares durante la gestión de Alberto Fernández.

En total, fueron más de 60 allanamientos y se llevaron a cabo en la Ciudad de Buenos Aires, varios puntos del conurbano bonaerense y en la ciudad de Bahía Blanca. Los operativos incluyeron registros en casas de cambio, entidades bancarias y domicilios particulares.

Uno se registró en la casa de la mamá de Vallejo, en Banfield, donde los agentes de la Policía Federal buscan celulares y documentación vinculada a las maniobras investigadas.

La investigación involucra a unas 90 casas de cambio, 9 bancos y alrededor de 200 personas. El foco está en operaciones sospechosas realizadas entre enero y octubre de 2023, justo antes de las elecciones presidenciales. El expediente se inició a partir de una denuncia presentada por la Unidad de Información Financiera (UIF), basada en reportes del Banco Central de la República Argentina (BCRA).

En particular, se analiza cómo 18 casas de cambio adquirieron dólares a través de dos bancos, en transacciones que, según la UIF, “pondrían en crisis su origen y licitud”.

Esta investigación se suma a otros expedientes paralelos que también tienen en la mira a Sur Finanzas, propiedad de Ariel Vallejo, un empresario cercano al presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia.

En otro expediente similar, la jueza federal María Eugenia Capuchetti investiga a Sur Finanzas en una causa que instruye desde 2021 por maniobras para la compra del dólar oficial en medio del cepo cambiario, y ordenó el levantamiento del secreto fiscal y bancario del financista y de 14 sociedades vinculadas.

La causa que lleva Capuchetti revisa una presunta maniobra para evadir el cepo cambiario durante el gobierno de Alberto Fernández, con el objetivo de hacerse de dólares mediante mecanismos alternativos al mercado oficial.

En tanto, el juez Sebastián Casanello ordenó allanar el Banco Central (BCRA) para buscar presuntos vínculos entre un exdirector del organismo y Elías Piccirillo, exesposo de la modelo, Jesica Cirio, en una causa por la compra irregular de dólares.

Todas las causas permanecen con secreto de sumario por estas horas.