Detuvieron a "Papacho" en Monte Quemado por vender colchones robados por WhatsApp

El sospechoso fue aprehendido luego de ser identificado como el presunto autor de la comercialización de colchones sustraídos a través de grupos de compra y venta.

Hoy 18:32

Un procedimiento policial permitió la aprehensión de un hombre en la ciudad de Monte Quemado, acusado de haber comercializado colchones sustraídos mediante grupos de WhatsApp, en el marco de una causa por hurto que se tramita ante la Unidad Fiscal de la Circunscripción Monte Quemado, a cargo del fiscal Luis Gabriel Gómez.

La investigación se inició tras la denuncia radicada por Rosa Inés Altamiranda, quien reportó la sustracción de colchones. A partir de ello, efectivos policiales tomaron conocimiento de publicaciones en las que se ofrecían colchones de una plaza a un valor de $15.000, acompañadas por fotografías de los elementos.

Con esa información, se llevaron adelante tareas investigativas y entrevistas a vecinos, quienes señalaron como presunto vendedor a un sujeto conocido con el alias “Papacho”.

En el transcurso de la investigación, cuatro personas que habían adquirido los colchones realizaron la entrega voluntaria de los bienes, recuperándose un total de cinco colchones —tres de color blanco y dos celestes—, los cuales coincidían con los denunciados como sustraídos.

Con los elementos reunidos, el fiscal interviniente dispuso el secuestro de los colchones y la aprehensión del sospechoso. Minutos después, alrededor de las 9 de la mañana, personal policial logró interceptarlo mientras caminaba por calle Luis Pasteur, en el barrio San Martín, procediendo a su traslado a sede policial.

Por disposición judicial, los colchones fueron restituidos a la denunciante mediante las actas correspondientes, mientras que el aprehendido permanece alojado en la dependencia policial, a disposición de la Fiscalía, en el marco de las actuaciones legales de rigor.

La causa continúa en investigación para determinar si el detenido estaría vinculado a otros hechos similares registrados en la zona.