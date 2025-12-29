Difundieron un nuevo parte médico del Hospital Alemán sobre la salud de Christian Petersen

Las institución médica emitió un nuevo parte médico sobre la salud del popular chef, quien “se encuentra hemodinámicamente estable”

Hoy 18:43

Este lunes (29 de diciembre), el Hospital Alemán de Buenos Aires difundió un nuevo parte médico informando que Christian Petersen “continúa internado, en unidad coronaria, bajo control clínico permanente. Al momento del presente comunicado, se encuentra hemodinámicamente estable.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

“En el marco de su seguimiento médico, se prevé la realización de estudios complementarios en las próximas 48 horas, de acuerdo con los protocolos habituales de atención”.

El comunicado, firmado por el director médico del hospital, Dr. Norberto Mezzadri (MN 51454), indica, además, que “el Hospital Alemán de Buenos Aires reafirma que preservará en todo momento el secreto médico, así como el respeto por la intimidad del paciente y su familia. No se brindarán mayores precisiones sobre su evolución clínica”.

El traslado de Petersen a Buenos Aires se realizó el viernes 26 de diciembre en un avión sanitario, proceso que se completó sin complicaciones y con monitoreo permanente durante el vuelo. Petersen había pasado previamente por los hospitales de Junín de los Andes y San Martín de los Andes, donde recibió atención especializada, en especial en la unidad de terapia intensiva del Hospital Ramón Carrillo. La derivación al Hospital Alemán fue resuelta tras una evaluación médica que determinó la necesidad de estudios y cuidados avanzados.

El episodio que motivó la emergencia ocurrió el 12 de diciembre durante una expedición en el área del volcán Lanín. Un guía que acompañaba al grupo detectó el agotamiento físico del chef, lo que llevó a solicitar la presencia de guardaparques para coordinar el rescate. Petersen fue rescatado, sedado y trasladado de urgencia al hospital local, donde le diagnosticaron fibrilación auricular, una arritmia cardíaca de riesgo. Tras ser estabilizado, fue derivado a San Martín de los Andes, donde ingresó a terapia intensiva por falla multiorgánica, una situación que comprometió al menos a dos órganos vitales y requirió intervención inmediata en cuidados intensivos.