Vacaciones románticas: fotografiaron a Diego Peretti en Punta del Este con su nueva novia

El reconocido actor argentino disfruta de unos días de descanso junto a su pareja, Andrea, en uno de los destinos más exclusivos del verano.

Hoy 18:49

Diego Peretti eligió Punta del Este para desconectarse de la rutina y recargar energías junto a su pareja, Andrea. Fiel a su bajo perfil en lo que respecta a su vida privada, el actor fue fotografiado durante una salida relajada tras un almuerzo en uno de los restaurantes emblemáticos del balneario uruguayo.

En las imágenes que se viralizaron en las últimas horas, Peretti y Andrea se muestran distendidos, caminando de la mano bajo el sol y disfrutando de la calma que ofrece la costa esteña. Las postales reflejan un clima de complicidad y tranquilidad, lejos del ruido mediático.

La pareja, que mantiene una relación desde hace varios años, aprovechó el fin de semana para descansar y compartir tiempo juntos, mientras espera la llegada del Año Nuevo en Punta del Este, uno de los destinos más elegidos por las celebridades argentinas durante la temporada de verano.