Condenaron a una mujer a 4 años y seis meses de prisión por el homicidio de su tío en Campo Gallo

El tribunal la halló culpable de homicidio simple con exceso en la legítima defensa por un hecho ocurrido en agosto de 2023. El veredicto se conoció tras la finalización del juicio oral.

29/12/2025

Un tribunal condenó este lunes a Yésica Viviana Torres a la pena de 4 años y seis meses de prisión, al hallarla penalmente responsable del delito de homicidio simple con exceso en la legítima defensa, en perjuicio de su tío Jorge Osvaldo “Buena” Torres. El fallo fue dado a conocer en los tribunales luego de la finalización del juicio oral.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

De acuerdo con la investigación impulsada por la fiscal Celia Mussi, el hecho ocurrió el 7 de agosto de 2023 en una vivienda ubicada sobre calle Pública del barrio Obras, en la localidad de Campo Gallo, departamento Alberdi. Según la acusación, durante una discusión en el interior del domicilio, la imputada le habría asestado al menos una puñalada a su familiar.

Durante el debate, la Fiscalía sostuvo que la mujer atacó a su tío con un arma blanca, provocándole dos heridas, una de ellas mortal en el tórax izquierdo y otra de menor gravedad a la altura de la cintura. La víctima fue encontrada sin vida al día siguiente, cuando su hermana Alicia Torres ingresó a la vivienda y dio aviso a las autoridades.

El cuerpo de Jorge Torres fue hallado recostado boca arriba sobre la cama, con los pies apoyados en el piso, y los peritos estimaron que la muerte se habría producido el domingo previo al hallazgo. La autopsia confirmó que la lesión torácica fue la causa determinante del deceso.

Entre los elementos centrales de la acusación se incorporó una presunta confesión que la imputada habría realizado mediante mensajes enviados desde su teléfono celular a una persona de su entorno, prueba que fue valorada durante el proceso judicial.

En su resolución, el tribunal dio por acreditada la autoría del hecho, aunque consideró que existieron circunstancias vinculadas a un contexto de defensa, lo que derivó en un exceso, motivo por el cual encuadró la conducta en la figura de homicidio simple con exceso en la legítima defensa.

Con la lectura del veredicto, Yésica Viviana Torres quedó formalmente condenada, y la causa avanzará ahora a la etapa de ejecución de la pena, conforme a las actuaciones judiciales de rigor.