Javier Milei recibirá este martes en Casa Rosada al viceprimer ministro de Nueva Zelanda

En el tramo final del 2025, el presidente Javier Milei tiene previsto recibir este martes al viceprimer ministro de Nueva Zelanda, David Seymour, en sus oficinas de Casa Rosada, según confirmaron fuentes oficiales a Infobae. El intercambio está en agenda para las 14, luego de que el mandatario protagonice una entrevista con el reconocido periodista de Andrés Oppenheimer.

Un importante funcionario reveló que Nueva Zelanda configura un socio comercial competitivo, “no complementario” para el país, con un flujo bilateral de 120 millones de dólares con el que se puede converger en ámbitos multilaterales económicos. Sin embargo, el recibimiento del mandatario es sorpresiva para varios que califican al viceministro “más importante que un canciller, pero menos que un Presidente”, y se da luego de que la aerolínea China Eastern Airlines inaugurara en diciembre de 2025 la ruta Shanghai - Buenos Aires, con escala técnica en Auckland, restableciendo la ruta a Nueva Zelanda.

El político neozelandés es líder del partido Association of Consumers and Taxpayers (ACT), de ideología ultraliberal, fundado en el año 1993 por Roger Douglas y Derek Quigley. El minoritario espacio que representa Seymour, que se autodefine de derecha liberal, integra la coalición gobernante de Nueva Zelanda que lidera el primer ministro, Christopher Luxon, integrante del Partido Nacional junto al espacio New Zealand First, en un hecho histórico, siendo la primera vez tres sellos forman una coalición en el país de Oceanía.

A principios de año, el funcionario neozelandés, que asumió al cargo en el segundo tramo de la administración en reemplazo de Winston Peters, el pasado 31 de mayo del corriente año, presentó -en traje de legislador- un polémico proyecto que aspiraba a redefinir los derechos de la población indígena neozelandesa, principalmente maorí. La medida que data de principios de enero buscaba redefinir el acuerdo fundacional entre el pueblo maorí y la Corona británica, firmando en 1840, que regulaba las relaciones entre el Gobierno y las tribus a los que se les prometieron derechos sobre la tierra a cambio de ceder la gobernanza a los británicos. El episodio despertó la reacción de un importante sector de la población neozelandesa que se volcó a las calles con masivas protestas.

“Soy un poco peculiar y no me importa lo que piense la gente, y aun así tengo bastante éxito”, supo definirse alguna vez en una entrevista. El joven de 37 años, de perfil excéntrico, que se jacta de haber dejado de tomar alcohol visitará la Argentina en las próximas horas.

Al igual que instrumentó el mandatario a principios de gestión, el funcionario neozelandés propuso reducir de 41 a 20 los ministerios de Gobierno al sostener que el equipo estaba “inflado”, con funciones duplicadas. “La fusión de hoy es un paso en la dirección correcta, pero aún queda mucho por hacer. Un gobierno más pequeño y eficiente tendría 20 ministros y no más de 30”, supo argumentar.

Asimismo, ocupó un lugar central en el ecosistema político al cuestionar la estrategia del entonces gobierno de coalición laborista para combatir el Covid 19. Se trata de otro de los puntos de acuerdo con el libertario, que se mostró abiertamente crítico de la cuarentena dictada por la administración de Alberto Fernández.

Este martes, Seymour visitará Balcarce 50 para participar de una audiencia con el mandatario en el tramo final del año y fuentes oficiales precisaron a este medio que hay posibilidades de trazar acuerdos comerciales entre ambas naciones. También será de la partida del intercambio el canciller Pablo Quirno.

Milei y Seymour coinciden en la defensa de la libertad individual, el recorte fiscal y las reformas de mercado por lo que se espera que las temáticas formen parte del temario en común.

En el último día hábil del año, el Presidente grabará además una entrevista con el reconocido conferencista argentino que reside en Estados Unidos, Andrés Oppenheimer, que se grabará en Casa Rosada y se emitirá en el programa “Oppenheimer Presenta”.

Como contó este medio, con las miras en 2026, el libertario tiene en mente la idea de avanzar en la construcción de un polo de derecha, centralmente en la región, pero con asidero a nivel global, y trabaja para convocar a una cumbre para el año entrante con los exponentes del continente para materializar el alineamiento estratégico que mantiene el país con el republicano Donald Trump en Estados Unidos, el principal aliado de la administración libertaria.

Durante el Foro de Davos de enero de 2024, el jefe de Estado expresó su intención de cerrar una alianza internacional de derecha integrada por naciones aliadas como Giorgia Meloni (Italia), Nayib Bukele (El Salvador), Viktor Orbán (Hungría), Benjamín Netanyahu (Israel) y Donald Trump (Estados Unidos) que podría sumar adeptos.