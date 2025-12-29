Wanda Nara le habría dado un ultimátum a Martín Migueles tras los rumores de infidelidad

El empresario fue acusado de intentar engañar a la mediática con Claudia Ciardone.

Hoy 20:13

Wanda Nara quedó en el centro del escándalo después de que trascendiera que Martín Migueles habría tenido la intención de engañarla con Claudia Ciardone. En este marco, filtraron la advertencia que la mediática le habría hecho a su novio y ella salió a aclarar los tantos.

“A mí lo que me cuentan es que a Wanda esto le cayó como una patada, le cayó pésimo, estuvo llorando y le advirtió que si surge algo que comprueba una infidelidad de él, lo deja. No hay retorno. Así que él estaba como desesperado, justamente porque estos chats no se filtren”, dijo Pochis al aire de Puro Show (eltrece).

Además, en sus historias de Instagram, la panelista precisó: “El viernes Yanina en SQP mostró unos audios que le mandó Migueles a Claudia Ciardone desde alguien que tienen en común”. “Lo que me cuentan es que tendría pánico a que Yanina tenga los chats donde inició su charla con Ciardone, con quien ya tuvo algo en el pasado, porque quedaría expuesto que fue él quien la buscó”, advirtió.

En medio de los trascendidos, la conductora de MasterChef Celebrity (Telefe) rompió el silencio. “Fake News”, escribió tajante poniendo fin a las especulaciones.