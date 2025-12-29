Un niño de 8 años murió luego de un accidente en Beltrán y su familia pide ayuda para identificar a un automovilista

El hecho ocurrió el miércoles 24 de diciembre sobre la Ruta Nacional 34. El vehículo involucrado se dio a la fuga y se solicita información que permita avanzar con la investigación.

Hoy 21:04

Un siniestro vial registrado el miércoles 24 de diciembre sobre la Ruta Nacional N.° 34, a la altura del kilómetro 709, en jurisdicción de la ciudad de Beltrán, dejó como saldo la muerte de un niño de 8 años.

De acuerdo con la información recabada, el hecho se produjo alrededor de las 12.30, cuando un automóvil Volkswagen de color gris, que circulaba desde la ciudad de Santiago del Estero hacia el sur, habría realizado una maniobra imprudente, lo que derivó en que la camioneta en la que viajaba el menor junto a su familia perdiera el control y volcara hacia la banquina.

Como consecuencia del vuelco, el vehículo quedó gravemente dañado y sus ocupantes atrapados en el interior. El niño sufrió lesiones de extrema gravedad y, pese a la rápida asistencia médica y su posterior internación en terapia intensiva, falleció.

Según se informó, el conductor del automóvil involucrado no se detuvo en el lugar y se retiró sin aportar datos que permitieran su identificación.

En ese contexto, la familia del menor difundió un comunicado público en el que solicitó la colaboración de la comunidad para obtener información sobre el vehículo y su conductor, a fin de contribuir al esclarecimiento de lo ocurrido.

Quienes puedan aportar cualquier dato de interés pueden comunicarse a los teléfonos 3491-699048, 3491-500004 o 3491-688768.