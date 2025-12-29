Positivo balance del trabajo anual de la División de Obras Públicas

Desde el organismo informaron que durante el 2025 se concretó la limpieza de más de 54 kilómetros de desagües pluviales.

Hoy 20:53

La Dirección de Obras Públicas de la Capital concretó la limpieza de 54.680 metros lineales de desagües pluviales ubicados en toda la ciudad durante 2025, de donde se retiraron más de 1400 toneladas de residuos.

Las tareas se desarrollaron en los canales situados en Aguirre y Avenida del Trabajo, en Lugones desde Pedro León Gallo hasta Franklin Moyano, en Alsina desde Pastor Mujica hasta Costanera Chacho Peñaloza y en los desagües ubicados en la calle Colón y en los barrios Autonomía, Industria, Santa Lucía, Villas del Carmen, Néstor Kirchner, Belgrano, La Católica, Siglo XIX, XX y XXI y el Desagüe Principal Sur (DPS).

Cabe mencionar que, en varios de esos canales, el personal intervino en reiteradas ocasiones debido a la gran cantidad de desechos arrojados en su cauce.

En cada operativo, los operarios recolectaron residuos orgánicos e inorgánicos, como escombros, restos de demoliciones, muebles y electrodomésticos en desuso y muchos otros elementos.