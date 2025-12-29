El Gobierno negó un aumento del sueldo presidencial y habló de fake news

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni , negó esta noche que el presidente Javier Milei vaya a firmar un decreto para aumentarse el sueldo y ratificó que seguirá con sus ingresos "totalmente congelados de manera indefinida".

El funcionario realizó una publicación en su cuenta de la red X al desmentir una nota del diario La Nación, que aseguraba que el Presidente iba a firmar un decreto para aumentarse su sueldo y el de los integrantes de su Gabinete.

Adorni tildó de "fake news" la noticia y agregó que al respecto que "es absolutamente falso". En esa línea, aclaró: "Una de las instrucciones que me ha dado el Presidente de la Nación es que su sueldo quede totalmente congelado de manera indefinida".

"Nada aportan este tipo de “fake news”: más bien colaboran con la degradación crónica del periodismo", cuestionó.