El Gobierno negó un aumento del sueldo presidencial y habló de fake news

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, negó esta noche que el presidente Javier Milei vaya a firmar un decreto para aumentarse el sueldo y ratificó que seguirá con sus ingresos "totalmente congelados de manera indefinida". El funcionario realizó una publicación en su cuenta de la red X al desmentir una nota del diario La Nación, que aseguraba que el Presidente iba a firmar un decreto para aumentarse su sueldo y el de los integrantes de su Gabinete. Adorni tildó de "fake news" la noticia y agregó que al respecto que "es absolutamente falso". En esa línea, aclaró: "Una de las instrucciones que me ha dado el Presidente de la Nación es que su sueldo quede totalmente congelado de manera indefinida". "Nada aportan este tipo de "fake news": más bien colaboran con la degradación crónica del periodismo", cuestionó. El mismo presidente después replicó el mensaje de Adorni bajo un título irónico: "Periodismo". "Es tremendo el modo en que muchos de los periodistas mienten de modo descarado todo el tiempo. El periodismo político cada día se parece más al de los chimenteros", cruzó el mandatario. "Al menos los segundos no pretenden ser considerados como serios", agregó.
El funcionario realizó una publicación en su cuenta de la red X al desmentir una nota del diario La Nación, que aseguraba que el Presidente iba a firmar un decreto para aumentarse su sueldo y el de los integrantes de su Gabinete.
Adorni tildó de "fake news" la noticia y agregó que al respecto que "es absolutamente falso". En esa línea, aclaró: "Una de las instrucciones que me ha dado el Presidente de la Nación es que su sueldo quede totalmente congelado de manera indefinida".
"Nada aportan este tipo de “fake news”: más bien colaboran con la degradación crónica del periodismo", cuestionó.
El mismo presidente después replicó el mensaje de Adorni bajo un título irónico: "Periodismo". "Es tremendo el modo en que muchos de los periodistas mienten de modo descarado todo el tiempo. El periodismo político cada día se parece más al de los chimenteros", cruzó el mandatario.
"Al menos los segundos no pretenden ser considerados como serios", agregó.