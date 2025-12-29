Romina Gaetani denunció a su pareja por violencia de género tras ser atendida en un hospital

La actriz fue asistida en un centro de salud y luego realizó la denuncia contra su novio, Luis Ramón Cavanagh. El caso fue revelado por Ángel de Brito en LAM.

Hoy 23:35

La actriz Romina Gaetani denunció a su pareja, Luis Ramón Cavanagh, por un presunto hecho de violencia de género, luego de haber sido atendida en un hospital, donde ingresó con marcas y signos de golpes. La información fue dada a conocer este lunes por Ángel de Brito en el programa LAM, donde se leyó al aire el parte policial.

Según relató el conductor, Gaetani fue asistida inicialmente en la guardia médica y posteriormente derivada a otro sector del establecimiento de salud. “Aparentemente tendría que ver con un caso de violencia de género”, señaló De Brito al brindar detalles del informe oficial.

De acuerdo con el parte policial, el hecho habría ocurrido durante la noche en una vivienda ubicada dentro del Tortugas Country Club. Personal de seguridad del lugar alertó a la policía tras detectar una situación de violencia.

Al arribar al domicilio, los efectivos encontraron a la actriz “muy nerviosa” y con signos visibles de haber sido agredida, siempre según consta en el informe. Tras recibir atención médica, Gaetani decidió hacer pública la situación y formalizar la denuncia contra su pareja.

La causa quedó en manos de la Justicia, que deberá avanzar en la investigación para determinar las circunstancias del hecho.