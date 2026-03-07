Ingresar
El tiempo para este sábado 7 de marzo en Santiago del Estero: se espera una jornada con cielo nublado y una máxima de 28°

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa una jornada con temperaturas moderadas, con una máxima de 28° y mínima de 20°. Para el domingo se prevén tormentas aisladas durante gran parte del día.

Hoy 01:43

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa para este sábado 7 de marzo en Santiago del Estero una jornada con cielo mayormente nublado y temperaturas moderadas, luego de varios días marcados por el calor y la inestabilidad.

Según el pronóstico, la temperatura máxima alcanzará los 28 grados, mientras que la mínima será de 20°. A lo largo del día se espera cielo mayormente cubierto, con leves probabilidades de chaparrones durante la tarde, aunque sin fenómenos de gran intensidad previstos.

De acuerdo con el pronóstico extendido, las condiciones inestables podrían mantenerse el domingo, cuando se espera una temperatura máxima de 28° y una mínima de 21°.

Para esa jornada, el organismo nacional prevé probabilidades de tormentas aisladas durante gran parte del día, por lo que se recomienda a la población mantenerse atenta a las actualizaciones del pronóstico.

TEMAS Clima en Santiago del Estero Servicio Meteorológico Nacional SMN Tiempo en Santiago del Estero

