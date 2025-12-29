Alumnos del ITSE finalizaron sus prácticas profesionales en la Dirección de Estadísticas y Censo de la provincia

Cuatro grupos de alumnos realizaron su formación en el organismo provincial en el marco de un convenio entre los ministerios de Economía y Educación.

Con un destacado desempeño, cuatro grupos de estudiantes del Instituto Tecnológico de Santiago del Estero (Itse) cumplieron en la Dirección de Estadística y Censo de la provincia con el período de prácticas profesionalizantes que forman parte de su formación a lo largo de la carrera.

El ministro de Economía, Atilio Chara, encabezó este lunes una conferencia de prensa en la que se dieron a conocer los resultados de este importante trabajo de articulación entre distintos organismos del Estado.

El ministro estuvo acompañado por los subsecretarios de Finanzas e Ingresos Públicos, Federico Scrimini; de Coordinación, Matías Abdala, y de Educación, Alejandro Píccoli. Además de los directores de Estadísticas y Censo, Roberto Ferrari; del Itse, Mario Benavente; de Rentas, Matías Nazer, y de Catastro, Florencia López Castro. También de la asesora legal del Registro de la Propiedad e Inmueble, Noemí Beatriz Iñíguez.

Chara resaltó esta tarea que es el fruto de un convenio que firmó el Ministerio de Economía y la Dirección de Estadísticas y Censo con el Ministerio de Educación. “Es importante la interrelación que actúa entre los empleados de la administración pública, los profesionales y los alumnos del Itse, que salen capacitados para cumplir con las diferentes tareas que se realizan en la administración, en este caso en la Dirección de Estadísticas y Censo”, dijo.

Seguidamente, el subsecretario de Educación agradeció la apertura y el espacio cedido por el Ministerio de Economía, tanto para las autoridades como para los profesores y estudiantes. “Las prácticas profesionalizadas es un tercio de la carga de la carrera, ya es un ejercicio de la profesión, donde realmente el alumno aprende con la interacción, aprende en este caso la parte de programación”, precisó.

Por su parte, el subsecretario de Coordinación felicitó a los estudiantes que se han destacado en cada uno de los trabajos que se les asignó.

Mario Benavente, a su turno, resaltó: “Desde el Itse se trata de cambiar la realidad a través del conocimiento y la técnica. Las prácticas profesionalizantes son muy importantes para el desarrollo de los chicos que van cursando las distintas materias, en este caso Estadística y Censo”, organismo que –según indicó- forma parte de “un ministerio que apuesta a los jóvenes y a las nuevas técnicas que puedan usarse en la función pública”.