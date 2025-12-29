Heber Ybañez, entre la tele nacional y el regreso a casa: la charla con Noticiero 7 en su visita a Santiago

El productor y cronista de Telefe pasó por Noticiero 7 durante su visita a la provincia por las fiestas. Oriundo de Añatuya, habló de su trabajo en “Cortá por Lozano”, del periodismo como herramienta social, de los riesgos de la profesión y de su costado musical.

Hoy 23:11

En el marco de las celebraciones de fin de año, Heber Ybañez visitó Santiago del Estero y mantuvo una distendida charla con Noticiero 7, donde repasó su presente profesional en Telefe —señal que se transmite por Canal 7— y su fuerte vínculo con la provincia que lo vio crecer. “Me gusta venir mucho a Santiago, la vibro. La tierra tira mucho. Cuando pasan dos meses ya quiero venir. Se disfruta de día y de noche también”, expresó entre risas.

Ybañez integra desde hace nueve años el equipo de Cortá por Lozano, el programa conducido por Verónica Lozano. Allí cumple un rol clave que combina la preproducción con el trabajo en la calle, donde sale al encuentro de la gente y de los entrevistados. En ese sentido, remarcó la función social del ciclo al señalar que “somos el vehículo de la gente que no tiene justicia; le damos voz a las personas que la necesitan”.

La entrevista, conducida por Gustavo Anzani, periodista de Espectáculos de Noticiero 7, también permitió repasar aprendizajes y experiencias dentro del oficio. Heber recordó su trabajo junto a Mauro Z en el área de policiales y destacó cuánto influyó en su formación: “Yo venía de hacer notas de color y con Mauro aprendí sobre policiales. Me enseñó mucho”. Además, subrayó el profesionalismo de Verónica Lozano y el aprendizaje diario que le dejó trabajar a su lado: “Vero es muy precisa, tiene las palabras exactas, y con ella aprendí muchísimo”.

Durante la charla, Ybañez también habló de los riesgos del periodismo, especialmente en la calle, y explicó que el trabajo exige cuidados y protocolos de seguridad para evitar situaciones indeseadas.

Uno de los momentos más emotivos llegó al recordar su pasado como futbolista. Heber entrenaba en Belgrano de Córdoba y estaba cerca de debutar en Primera, pero una lesión cambió su destino. “Yo estaba en Córdoba, fui a jugar a Belgrano, estaba entrenando con Primera y me lesioné cuando faltaba un mes. Después de la lesión dejé el fútbol”, recordó.

Su llegada al periodismo estuvo atravesada por un fuerte conflicto personal. “Mi viejo me decía que tenía que volver al campo. Mi hermano me anotó en periodismo y, con 18 años, empecé a ir a la facultad con un dolor en el alma. No quería saber nada”, confesó. Y agregó, visiblemente emocionado, que “estaba en la facultad y veía a mis compañeros de Belgrano jugar. A mí me llamaban para relatar. Fue lindo y doloroso, porque yo era el que tenía que estar adentro”.

Con el tiempo, la vocación se fue imponiendo. “En mi familia siempre fuimos muy duros para hacer las cosas: era hacerlo y listo. Con el periodismo me fui enganchando de a poco, dejando de lado el fútbol”, explicó.

Además de su faceta periodística, Heber habló de su lado artístico y musical, un espacio que lo acompaña desde siempre. Contó que “no me daba cuenta de que sacaba melodías solo y después les ponía letra. Un día me puse a escribir y salió”, y adelantó una primicia sobre sus proyectos personales al afirmar: “Tengo ganas de hacer un show”.

Hoy, Heber Ybañez continúa su trabajo en Cortá por Lozano y, cada vez que puede, vuelve a Añatuya y a Santiago del Estero para reencontrarse con su familia y sus afectos. Más allá de la pantalla y de la televisión nacional, el regreso a casa sigue siendo una necesidad emocional. La tierra, como él mismo dice, siempre tira.